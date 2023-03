Sisal Wincity: in Diaz 7 è sempre il momento per divertirsi con “HeyDay 90”

Nostalgia degli anni 90? Una serata ricca di ricordi e di emozioni del passato attende il pubblico milanese giovedì 30 marzo – nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo, per un evento davvero indimenticabile.

La terza serata di FOOD & FUN, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio – con cena e spettacolo – sarà intitolata “HeyDay 90”. Un carosello di emozioni saranno le protagoniste dell’evento accompagnato dai personaggi cult che hanno scritto la storia dei ricordi più belli di quegli anni. E poi, oltre la musica, ci saranno aneddoti, curiosità e brani icone e persino un’area dedicata agli arcade con i giochi storici con cui divertirsi.

A presentare la serata sarà Emanuele Bettino, il conduttore televisivo e radiofonico, noto per il suo ciuffo e il suo sorriso e per essere stato il presentatore ufficiale di Sposami 2016. La persona giusta al posto giusto!

A stupire gli ospiti a suon di canzoni, saranno Eleonora Cecere che presenterà anche i suoi maggiori successi di “Non è la Rai”, trasmissione che l’ha legata indissolubilmente ai suoi fans

Daniele Tignino invece riaccenderà i ricordi con alcune delle canzoni “must”, indimenticabili, come The Colour Inside e Round and Around.

E infine Kim Lukas con “All I Really Want”, pubblicato nel maggio del 1999 e remixato dagli Eiffel 65, la canzone scala le classifiche di tutto il mondo (In Europa, in Canada, in Russia e in Australia raggiungerà la top ten), seguito dal successo del secondo singolo “Let it Be The Night” (2000).

La serata, colma di ricordi e ricca di emozioni degli anni ‘90, sarà perfetta per tutti coloro che sapranno godere della buona musica oltre che di un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz, 7.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7 fino all’estate vedranno la partecipazione di alcuni artisti del Blue Note, il primo in calendario sarà martedì 4 aprile, ed eventi dedicati all’arte digitale, alle degustazioni fino a esperienze del metaverso. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila.

Diaz 7 è un luogo che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena – inizio ore 20.00 – per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello.

Di seguito le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (€ 28,00), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 3346305677

Prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7

