Sisal Wincity Firenze: Venerdì 27 maggio arriva la comicità di Giuseppe Cacioppo

Sarà la comicità il leitmotiv della serata organizzata il prossimo 27 Maggio al Sisal Wincity di Firenze in Viale Giovine Italia 11 D rosso. Un evento da non perdere per

Sarà la comicità il leitmotiv della serata organizzata il prossimo 27 Maggio al Sisal Wincity di Firenze in Viale Giovine Italia 11 D rosso.

Un evento da non perdere per ritagliarsi il tempo per sorridere grazie alla straordinaria partecipazione di un comico d’eccezione. Sarà infatti Giovanni Cacioppo, con una carriera di successo che l’ha visto attraversare l’Italia e approdare a programmi televisivi di fama come Zelig e Colorado Cafè, a intrattenere e divertire il pubblico con il suo spettacolo “Io ora lavora”.

Un momento di benessere e divertimento all’insegna della spensieratezza da non perdere grazie alla simpatia e un umorismo virali e naturali di Giovanni Cacioppo, un artista completo dotato di una comicità trasversale e versatile, da vero siciliano.

Un’occasione da non perdere, anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Wincity di Firenze, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità.

Ad attendere gli ospiti sarà una serata piacevole e in totale relax per distrarsi dalla routine e trascorrere un momento di ilarità e convivialità senza fretta, in un luogo dove simpatia, intrattenimento e tante coccole sono di casa.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

Non occorre altro se non lasciarsi trasportare e sedurre, dal cibo e dalle risate!

Di seguito la programmazione degli appuntamenti:

Date Eventi Wincity Firenze Venerdì 27 Maggio Fatti una risata Giovanni Cacioppo Giovedì 16 Giugno Serata con Dario Cassini

Alla luce del delicato momento storico, dovuto all’emergenza sanitaria, particolare attenzione è stata dedicata alle norme anti–Covid: il punto vendita Wincity Firenze, infatti, è costantemente sanificato e gode di una distribuzione degli spazi basata sul rispetto del distanziamento sociale e della cautela generale quali l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

Di seguito le modalità di prenotazione sia per cena con spettacolo (Inizio h. 20.00 – € 25,00) o solo spettacolo (inizio h. 21.00 – ingresso gratuito), ricordando che l’accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/firenze indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo h. 20.00)

chiamare il numero 320 6917767

Prenotare direttamente presso la sede di Wincity Firenze

PressGiochi