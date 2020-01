Sisal Wincity chiude il 2019 con l’apertura di 4 nuovi punti vendita

Continua l’ampliamento della rete Sisal Wincity che ha chiuso il 2019 con 30 punti di vendita attivi sul territorio italiano.

Le ultime quattro aperture Sisal Wincity sono state a:

Cesena (FC) – Via Romea, 525.

– Via Romea, 525. Benevento (BN) – Via Mariano Russo, 3

– Via Mariano Russo, 3 Tortona (AL) – Strada Statale per Voghera 105

– Strada Statale per Voghera 105 Concorezzo (MB) – Strada Provinciale Milano – Imbersago 132

I nuovi punti di vendita Sisal Wincity, in linea con le caratteristiche del network, sono luoghi per trascorrere il tempo libero in ambienti curati in ogni dettaglio e con servizi di eccellenza per coccolare il Cliente in ogni sua singola esigenza.

L’apertura delle nuove tre sale Sisal Wincity va ad affiancarsi a quelle di Milano (con due punti vendita), Roma (con tre punti vendita), Firenze, Catania, Torino, Brescia, Pescara, Bologna, Pesaro, Parma, Pistoia, Settimo Torinese (TO), Sesto San Giovanni (MI), Buccinasco (MI), Andria (BAT), Cusago (MI), Orbassano (TO), Casinalbo di Formigine (MO), Ostia (RM), Savignano sul Rubicone (FC), Altopascio (LU) e Cologno Monzese (MI) e Villafranca di Verona (VR).

Espressione dell’eccellenza del retail gaming nazionale, Sisal Wincity – innovativo concept di intrattenimento a 360°- è il fiore all’occhiello del retail Sisal – che conta oggi 30 punti vendita sul territorio nazionale – nel quale tutti i prodotti Sisal si fondono perfettamente con una ristorazione di alta qualità e con un intrattenimento che spazia da eventi musicali e comici, a serate a tema per il lancio di nuovi giochi, a degustazioni F&B, il tutto riassunto nel brand Sisal Wincity “Eat. Drink.Play.”.

PressGiochi