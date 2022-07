Sisal Wincity: brindisi all’estate con Get Far Fargetta

Si concluderà giovedì 14 luglio, con una serata davvero da non perdere, il ciclo dei 10 eventi che hanno ospitato da marzo scorso, nel centralissimo punto di vendita Diaz 7, ospiti e cene d’eccezione per regalare momenti di puro intrattenimento e per assecondare gusti e curiosità di ogni ospite.

E non poteva che concludersi in modo magico e coinvolgente, l’ultima occasione per brindare all’estate, se non con un inno alla spensieratezza e alla gioia.

Protagonista indiscusso sarà Get Far Fargetta, un nome che non ha bisogno di presentazioni perché lui , come pochi altri nel panorama italiano, ’ha acquisito, conquistato e meritato in ogni giorno della sua lunga carriera il consenso popolare.

Get Far Fargetta ha saputo conquistare tutti, donne e uomini, giovani e adulti, tutti quelli che l’hanno ascoltato senza sosta e con il fiato sospeso, in un sincrono perfetto con la sua console.

La serata del 14 luglio, da vivere in prima fila al Diaz 7 – a un passo da P.zza del Duomo e che sorprenderà gli ospiti per la bellezza degli spazi interni – preceduta da un aperitivo a partire dalle ore 20.00 – proseguirà fino alle ore 23,00 quando calerà il sipario su un evento perfetto, per lasciare spazio solo agli estivi panorami mozzafiato.

Non occorre altro allora se non lasciarsi trasportare dall’incanto di Get Far Fargetta, come lui, nessun altro!

