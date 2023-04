Sisal Wincity: al Diaz 7 a Milano evento dedicato al Digital Live Painting

Per ammirare sul megaschermo un’opera d’arte digitale diventare una tela di rara bellezza.

Prossimo appuntamento al Diaz 7 – a pochi passi da P.zza del Duomo – sarà giovedì 20 aprile dove, proprio in occasione della Design Week e dopo il successo della 1a edizione, sarà il Digital Live Painting a emozionare ed appassionare il pubblico.

La sesta serata di FOOD & FUN, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio – con cena e spettacolo – sarà dedicata a uno show in realtà virtuale di live painting 3D – realizzato grazie a WOA Creative Company, che proietterà il pubblico a vivere quadri innovativi ed originali.

Ad attendere gli ospiti sarà una cena immersiva, durante la quale il maxi LED si trasformerà in una finestra sul mondo virtuale grazie alla talentuosa maestria dell’artista Simone Campagna.

Un’occasione perfetta per rilassarsi e scoprire un nuovo modo di vivere l’esperienza pittorica, un’opportunità unica per immergersi nell’arte digitale attraverso luci, colori e pennelli tridimensionali e per godere di un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz 7.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7 fino all’estate vedranno la partecipazione di artisti del Blue Note, degustazioni fino a esperienze del metaverso. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere sempre con entusiasmo e rilassatezza.

Unica anche la cornice di Diaz 7, un punto di vendita alternativo dove si mescolano sapientemente tecnologia e innovazione, grazie soprattutto a un ledwall di oltre 50 metri quadrati, perfetto per ogni atmosfera, magico per ammirare live la creazione di un’opera d’arte digitale.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena – inizio ore 20.00 – per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello.

Un’esperienza che lascerà davvero tutti con il fiato sospeso, davvero da non perdere!

