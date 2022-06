Sisal Wincity: a Firenze serata all’insegna della comicità

Sarà la comicità, il filone centrale della serata organizzata il prossimo 16 giugno al Sisal Wincity di Firenze in Viale Giovine Italia 11 D rosso.

Un evento da non perdere per ritagliarsi il tempo per sorridere grazie alla straordinaria partecipazione di un comico d’eccezione. Sarà infatti Dario Cassini – con una carriera di successo che l’ha visto partecipe a programmi di successo quali Zelig e Colorado Cafè ma soprattutto noto al grande pubblico per le sue performance al programma televisivo “Le Iene” con Simona Ventura- a intrattenere e divertire il pubblico in una serata di inizio estate.

Un momento di benessere e divertimento per uomini e donne, grazie alla singolarità degli spettacoli di cabaret di Cassini, dove da sempre è proprio il gentil sesso a essere il protagonista delle sue battute più salienti. Le loro manie, i loro tic, le loro fobie e le diverse tecniche di corteggiamento divertiranno gli ospiti proprio per l’intelligente ironia con cui sono trattati questi argomenti.

Un’occasione da non perdere, anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Wincity di Firenze, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità.

Ad attendere gli ospiti sarà una serata piacevole e in totale relax per distrarsi dalla routine e trascorrere un momento di ilarità e convivialità senza fretta, in un luogo dove simpatia, intrattenimento e tante coccole sono di casa.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori, per rilassarsi anche nell’offerta enogastronomica nella piacevolezza di un luogo pensato per momenti unici e indimenticabili.

Non occorre altro se non lasciarsi trasportare e sedurre, dal cibo e dalle risate!

