Sisal VinciCasa: vinta ad Abano Terme (PD) una casa + 200mila euro

È la prima casa vinta ad Abano Terme e la decima in tutta la Regione.

Nell’estrazione di lunedì 23 novembre è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile.

Il “5” è stato centrato ad Abano Terme (PD) presso il punto vendita Sisal Hammer All Stars situato in via Previtali CO CC Aliper 30; la combinazione vincente: 10, 27, 32, 35, 38.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.

Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 146 le case assegnate.

PresGiochi