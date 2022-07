Sisal. Ventoruzzo: “Innovazione responsabile, tecnologia al servizio del bene comune”

“Continua il nostro supporto all’ecosistema dell’innovazione in Italia con la collaborazione con la maratona digitale digithon2022 attraverso Go Beyond – il programma di Sisal a sostegno delle startup ad alto

“Continua il nostro supporto all’ecosistema dell’innovazione in Italia con la collaborazione con la maratona digitale digithon2022 attraverso Go Beyond – il programma di Sisal a sostegno delle startup ad alto impatto sociale.

In occasione dell’evento che ha visto la partecipazione di personalità di primo piano dal mondo delle istituzioni e delle imprese, Fabio Ventoruzzo, Corporate Communications & Sustainability Director Sisal, ha raccontato il supporto dell’azienda all’innovazione responsabile, un’innovazione sociale diffusa in cui la tecnologia torna al servizio del bene comune per avere un impatto sociale – che portiamo avanti anche con il programma gobeyond e il network di realtà che ne fanno parte.

Durante la maratona digitale, Algo AI è stato il progetto premiato con la menzione gobeyond che entrerà direttamente nella shortlist delle 20 migliori startup della call for ideas del programma”. Riporta una nota Sisal.

PressGiochi