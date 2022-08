Sisal scrive un pezzo della storia di Eurojackpot in Italia

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il 26 agosto del 2016 quando a Vallo della Lucania (SA) è stata realizzata una vincita 5+0 da oltre 108 mila euro.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita di qualsiasi persona?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per il fortunato vincitore che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticherà mai l’emozione del momento nonostante gli anni trascorsi.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata ad anniversari importanti della sua vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, episodi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio il 26 agosto? Tra gli altri ricordiamo il:

Il 26 agosto del…accadde:

1858 – Avviene il primo dispaccio di notizie tramite telegrafo

1972 – I Giochi della XX Olimpiade si aprono ufficialmente a Monaco di Baviera

1978 – Roma: Il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I

1978 Sigmund Jähn diventa il primo astronauta tedesco, a bordo della navetta Soyuz 31

Ma il 26 agosto è anche il giorno in cui la fortuna ha determinato un grande momento di gioia per un comune italiano della provincia di Salerno, in Campania. Se lo ricorderà bene il vincitore di Vallo della Lucania (SA), sede del parco nazionale del Cilento, che ha vinto ad Eurojackpot 108.417,10 € provando un’emozione che resterà per sempre impressa nella sua memoria.

Sisal è certa di aver scritto una pagina straordinaria della storia del gioco e di aver regalato momenti di spensieratezza e divertimento agli italiani.

Nuove pagine dovranno essere ancora scritte e i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l’obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l’Italia sarà portagonista della storia del gioco.

PressGiochi