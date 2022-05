Sisal scrive un pezzo della storia del gioco Eurojackpot in Italia

Eurojackpot, l’unico gioco con un Jackpot europeo gestito in Italia da Sisal, vuole celebrare il 24 maggio di 3 anni fa quando un fortunato giocatore di Città di Castello (PG) ha realizzato una vincita da oltre 77 mila euro.

Chi non ha mai desiderato indovinare quei numeri destinati a cambiare la vita o a realizzare quei sogni o progetti a volte indispensabili?

Si tratta di una notizia interessante per molti, che può generare un po’ di sana invidia, ma sicuramente è un ricordo indelebile per il fortunato vincitore che, grazie alla voglia di mettersi in gioco e al destino, non dimenticherà mai l’emozione del momento nonostante gli anni trascorsi.

Chissà se la scelta dei numeri vincenti sia stata casuale o legata ad anniversari importanti della sua vita?

Il passato ha tanto da raccontare, talvolta da insegnare, e ognuno tende a ricordare accadimenti che hanno modificato il corso della storia o, semplicemente, episodi vicini ai propri interessi e passioni.

Quali sono stati gli eventi memorabili accaduti proprio il 24 maggio? Tra gli altri ricordiamo il:

Il 24 maggio del…accadde:

1883 – Il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione

1962 – Scott Carpenter orbita tre volte attorno alla Terra, a bordo della capsula spaziale Aurora 7

1976 – Washington: il Concorde entra in servizio

2001 – Lo sherpa quindicenne Temba Tsheri diventa la persona più giovane ad aver scalato l’Everest

Ma il 24 maggio è anche il giorno in cui la fortuna ha determinato un significativo evento in Italia: nel 2019 Città di Castello (PG), principale centro dell’alta valle del Tevere in Umbria, è stato teatro della vincita a Eurojackpot di oltre 77 mila euro.

PressGiochi