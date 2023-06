Sisal: Rosangela Robbiani eletta nel Comitato Esecutivo di European Lotteries

Rosangela Robbiani, Product Managing Director di Sisal, è stata eletta nel Comitato Esecutivo di European Lotteries, l’associazione indipendente che raggruppa le lotterie statali e gli operatori di gioco europei impegnata a garantire un’offerta di gioco legale e sostenibile.

A seguito dell’assemblea elettiva che si è svolta oggi, mercoledì 7 giugno, a Sibenik in Croazia, è stato eletto il nuovo comitato esecutivo, che sarà chiamato per i prossimi 2 anni a guidare le attività dell’associazione.

Con 20 anni di esperienza nel settore delle lotterie, oggi Rosangela è parte del Leadership Team di Sisal e ha la responsabilità dello sviluppo del portafoglio prodotti dell’azienda in Italia e all’estero con, tra gli altri, l’obiettivo di rendere i prodotti di lotteria sempre più digitali, valorizzando la cultura del gioco responsabile.

“Sono estremamente orgogliosa dell’incarico che mi è stato conferito dagli associati di European Lotteries ed entusiasta per le sfide che, insieme ai colleghi, ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni per rendere il mondo delle lotterie sempre più digitale, sostenibile e inclusivo”. – ha dichiarato Rosangela Robbiani – “Tra le priorità del settore c’è sicuramente quello di rendere le lotterie sempre più all’avanguardia nell’innovazione, sfruttando la digitalizzazione come opportunità per migliorare l’esperienza dei clienti e garantire esperienze di gioco sempre più sostenibili”.

Il nuovo Comitato Esecutivo di European Lotteries sarà quindi composto da:

PRESIDENTE – Romana Girandon, President & CEO Loterija Slovenije

Olgierd Cieslik, Chairman Of The Management Board Totalizator Sportowy

Jannie Haek, CEO Nationale Loterij

Jésus Huerta, President & CEO Selae

Hansjörg Höltkemeier, CEO Deutsche Klassenlotterie Berlin

Jan Karas, CEO Opap

Jean-Luc Moner-Banet, Directeur General Société De La Loterie De La Suisse Romande

Niels Onkenhout, CEO Nederlandse Loterij

Stéphane Pallez, President and Ceo Fdj

Rosangela Robbiani, Product Managing Director Sisal S.P.A.

Olli Sarekoski, CEO Veikkaus Oy

“Sono lieta di essere eletto presidente di EL all’Assemblea generale di quest’anno. Questo è un vero onore e vorrei ringraziare i membri per aver creduto in me alla guida di EL nel prossimo mandato”, afferma Romana Girandon, presidente di EL. ”Nei prossimi anni, non vedo l’ora di svolgere il mio ruolo insieme a un Comitato Esecutivo forte ed esperto, per dimostrare che noi, The European Lotteries, siamo qui per aiutare la società. Insieme possiamo fare la differenza e fornire un nuovo slancio per un futuro sostenibile e responsabile. Vorrei ringraziare in particolare il presidente uscente Hansjörg Höltkemeier, ora presidente onorario di EL, per la sua dedizione e il suo impegno nei confronti di EL negli ultimi otto anni e gli auguro tutto il meglio per il futuro”.

