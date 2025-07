Sisal pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2024: innovazione e inclusione al centro della crescita responsabile

Sisal ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2024, il report annuale che illustra l’impegno dell’Azienda per la costruzione di un futuro più responsabile ed inclusivo per la società nel suo

Sisal ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2024, il report annuale che illustra l’impegno dell’Azienda per la costruzione di un futuro più responsabile ed inclusivo per la società nel suo complesso. Il documento, che ripercorre i traguardi raggiunti nell’ultimo anno nell’ambito del gioco responsabile e della sostenibilità aziendale, sociale e ambientale, conferma ancora una volta l’attenzione di Sisal nel generare un impatto positivo per le persone e la società.

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 mette in luce l’importante contributo di Sisal agli obiettivi del Positive Impact Plan del Gruppo Flutter, il piano di sostenibilità che promuove un impegno di lungo termine volto a guidare il business e il settore del gioco verso un futuro più sostenibile. Il piano si struttura su quattro pilastri fondamentali — Play Well, Work Better, Do More e Go Zero — rispetto ai quali Sisal ha definito e sta perseguendo con determinazione i propri obiettivi.

Leader nel Gioco Responsabile

All’interno del pilastro Play Well, Sisal pone il cliente al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di gioco divertente, sicura e responsabile. L’azienda investe costantemente in ricerca e innovazione per monitorare i comportamenti di gioco, individuare cambiamenti significativi e anticipare nuovi trend, così da sviluppare prodotti affidabili e all’avanguardia e fornire risposte concrete ai fenomeni di gioco problematico. La promozione del gioco consapevole è integrata in tutte le fasi, dal design dei giochi alla mitigazione dei potenziali impatti negativi, grazie a strumenti mirati di prevenzione e supporto ai giocatori.

Nel 2024 Sisal ha ulteriormente rafforzato il proprio approccio multidisciplinare, puntando su studi di neuroscienze e ricerche sociali, e potenziando A.D.A. (Anti Dependence Algorithm), il modello di intelligenza artificiale proprietario sviluppato e brevettato per monitorare i comportamenti di gioco e attivare tempestivamente strumenti di protezione in presenza di segnali di rischio.

I risultati di questo impegno sono evidenti: nel 2024 il 94,4% dei giocatori italiani ha utilizzato almeno uno degli strumenti di “Play Well”, pensati per supportare chi gioca e proteggerlo da pratiche non sane.

La solidità del programma di Gioco Responsabile di Sisal è certificata dal 2011 secondo i massimi standard internazionali di European Lotteries (EL) e World Lottery Association (WLA). Sisal ha ottenuto il rinnovo della certificazione per il triennio 2023-2026, confermando livelli di eccellenza in aree chiave come governance, rete retail, game design, educazione dei giocatori, ingaggio degli stakeholder, ricerca e apparecchi da intrattenimento.

A questa si affianca la Certificazione Gioco Sicuro, che ha permesso di certificare il 97% della rete di vendita Sisal. Questo risultato è stato raggiunto grazie a rigorosi sistemi di formazione del personale e a un modello di comunicazione ed educazione rivolto ai clienti, volto a promuovere comportamenti di gioco sempre più consapevoli e responsabili.

Le persone al centro

Le persone rappresentano il cuore pulsante di Sisal: con circa 3.500 dipendenti alla fine del 2024 (+9% rispetto al 2023) distribuiti in 4 Paesi, l’azienda si pone l’importante obiettivo, nell’ambito del pilastro Work Better, di costruire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e capace di valorizzare le diversità presenti nel Gruppo. Tra le iniziative, programmi come il Women Empowerment Program, focalizzato sulla crescita professionale, che ha coinvolto oltre 350 donne con workshop di apprendimento e sensibilizzazione dal 2022, e il Parental Empowerment Program, percorso multidisciplinare a supporto della genitorialità, rivolto sia a madri che padri, con oltre 440 partecipanti dal 2023.

In linea con l’obiettivo di azzerare il Gender Pay Gap entro il 2030, Sisal monitora costantemente le retribuzioni, attivando interventi correttivi a parità di ruolo e merito, e controlla l’andamento delle promozioni per garantire pari opportunità di crescita e rappresentanza. Il 2024 ha registrato un divario salariare pari -2,9%, in riduzione rispetto al -3,4% del 2023 oltre che un incremento del numero di donne che hanno occupato ruoli di top leadership in azienda (37%).

L’impegno verso la Diversità, Equità e Inclusione (DEI) si riflette nei riconoscimenti ricevuti nel 2024: Sisal ha infatti ottenuto la certificazione UNI/PdR 159:2024 sul lavoro inclusivo, risultando tra le prime realtà a raggiungere questo importante traguardo. Per ribadire l’attenzione a un ambiente di lavoro inclusivo, l’Azienda ha adottato un obiettivo di Zero Disability Gap entro il 2030, impegnandosi a eliminare le disuguaglianze che le persone con disabilità affrontano in ambito occupazionale, garantendo pari opportunità, accessibilità e partecipazione. Infine, Sisal è stata inserita tra i Top Employers e leader DEI da Statista e annoverata tra le 100 aziende più attrattive per la Gen Z da Joinrs.

L’impatto positivo sulle comunità

Nell’ambito del pilastro Do More Sisal ha l’obiettivo di generare valore per le comunità, promuovendo l’innovazione e il benessere. L’impegno dell’Azienda si concentra su due aree: Solidarietà Aziendale e Social Innovation.

Nel 2024 è proseguito l’impegno nel generare un impatto positivo sulle comunità attraverso il programma di solidarietà aziendale WeDo, con 81 progetti di volontariato attivati nel corso dell’anno e oltre 1.600 ore dedicate al volontariato tra Italia, Albania, Marocco e Turchia. Gli investimenti nella comunità sono stati focalizzati prevalentemente verso progetti a supporto della salute e del benessere, incluso il contrasto della violenza di genere, e “Tech4Good”, con il sostegno a organizzazioni che utilizzano tecnologia e accesso alle competenze tecnologiche per migliorare la vita delle persone.

GoBeyond, la piattaforma di Social Innovation di Sisal dedicata al supporto dell’ecosistema delle startup che vogliono innovare responsabilmente, ha raggiunto l’ottava edizione della sua Call for Ideas, raccogliendo 460 candidature. Per valutare l’impatto generato dal programma, è stata condotta una valutazione esterna da Promos Srl SB in collaborazione con Social Innovation Monitor (SIM) e Social Innovation Teams (SIT) del Politecnico di Torino, basata sulla metodologia SROI (Social Return on Investment). L’indagine, relativa al quinquennio 2020–2024, ha evidenziato che per ogni euro investito nel 2024, GoBeyond ha generato un valore sociale pari a 5,19 euro per la società e le comunità coinvolte. Nel corso dell’anno, il programma ha inoltre superato i confini nazionali con il lancio in Marocco di Impact Beyond Borders, il primo progetto pilota internazionale nato per valorizzare l’imprenditorialità locale, adattato dal modello di innovazione già sperimentato con successo in Italia.

Le sfide ambientali

Consapevole dell’urgenza della sfida climatica, Sisal ha proseguito il proprio percorso di decarbonizzazione, in linea con l’obiettivo del pilastro Go Zero di riduzione delle emissioni GHG.

Nel 2024, sono state sviluppate iniziative di efficientamento energetico, utilizzo di energia da fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, coinvolgimento dei fornitori, oltre che di riduzione del consumo di risorse naturali, tra cui la carta.

La strategia di riduzione degli impatti ambientali di Sisal fa leva su un approccio integrato che combina la digitalizzazione dei processi, la promozione dell’economia circolare e una gestione efficiente delle risorse. Tra i risultati raggiunti, l’azienda ha ridotto dell’11% i consumi energetici rispetto all’anno baseline e ha utilizzato il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, evitando l’emissione di 4.219 tonnellate di gas a effetto serra.

Da anni l’azienda investe nella sostenibilità delle proprie infrastrutture digitali: i data center utilizzati in Italia vengono alimentati al 100% con energia elettrica da fonti rinnovabili (64% a livello di Gruppo). Per il terzo anno Sisal ha inoltre misurato la carbon footprint della propria principale piattaforma di gioco per identificare azioni di efficientamento e ottimizzazione, compensando le emissioni digitali con progetti certificati.

Per ridurre il consumo di risorse naturali è stato inoltre ottimizzato il QR code presente sulle ricevute di gioco del comparto Lotterie: grazie a questa azione è stato stimato un risparmio annuo di 6,78 milioni di metri di carta termica. Una iniziativa semplice ma molto efficace che potrà essere replicata in altre geografie e su altre tipologie di gioco.

L’innovazione come leva di crescita sostenibile

Anche nel 2024, l’innovazione ha avuto un ruolo centrale nella strategia aziendale. Sisal ha infatti intensificato gli investimenti nell’intelligenza artificiale, riconoscendola come uno strumento chiave per promuovere uno sviluppo etico e responsabile, in piena conformità con i più alti standard normativi europei. Durante l’anno, sono stati gestiti 199 progetti innovativi e oltre 700 dipendenti hanno ricevuto formazione specifica sull’IA. Inoltre, più di 630 persone di Sisal hanno preso parte agli “Envisioning Day”, cinque momenti dedicati alla condivisione della cultura dell’innovazione e all’esplorazione di tecnologie emergenti, con il contributo di esperti e startup. Infine, nell’ambito della strategia di open innovation, sono state supportate 39 startup, PMI e idee imprenditoriali innovative, su un totale di 587 mappate, e sviluppate ulteriormente le collaborazioni con il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano ed altre realtà innovative in Italia, Albania, Turchia e Marocco.

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 è disponibile sul sito aziendale ed illustra nel dettaglio le principali iniziative e i risultati raggiunti.

