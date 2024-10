Sisal premiata agli EGR Italy Awards 2024 con quattro prestigiosi riconoscimenti

Sisal si aggiudica quattro riconoscimenti, confermando la leadership agli EGR Italy Awards 2024, i prestigiosi premi dedicati ai migliori player del settore Online Gaming, e dimostrando la qualità dell’offerta, l’attenzione verso il consumatore grazie al proprio modello di gioco responsabile e l’impegno sui temi DEI dell’Azienda.

In particolare, Sisal ha vinto nelle categorie: “Operatore dell’anno”, “Operatore di gioco sicuro”, “Modello di diversità e inclusione” e “Operatore scommesse”. Con la vittoria nella categoria “Operatore dell’anno”, premio che riconosce il player che ha definito gli standard da seguire per gli altri operatori nell’ultimo anno, Sisal conferma per il quinto anno consecutivo la propria leadership, grazie alla strategia omnicanale, ai continui investimenti in innovazione, ad una forte attenzione alla responsabilità e alla propria capacità di attenzione e ascolto verso i propri consumatori.

Il primo posto assoluto nella categoria “Operatore gioco sicuro” premia il costante impegno di Sisal nel Gioco Responsabile, testimoniato dall’approccio e dal piano strutturato di iniziative innovative con il quale l’Azienda affronta un tema prioritario nella propria strategia. Mentre il premio nella categoria “Modello di diversità e inclusione” è un riconoscimento dell’impegno dell’Azienda su tutte le tematiche DEI (Gender, Accesibility, LGBTQIA+, Generations, Multiculturalism) e degli importanti risultati ottenuti grazie ad un percorso avviato da anni verso obiettivi ambiziosi come Zero Gender Pay Gap entro il 2030.

Inoltre, Sisal è stata premiata nella categoria “Operatore scommesse” grazie all’ampia e innovativa offerta di scommesse sportive e di funzionalità per un’esperienza che abbia sempre il consumatore al centro.

“Sono particolarmente felice e orgoglioso di questi riconoscimenti che testimoniano ancora una volta l’impegno e l’attenzione di Sisal nel creare un ambiente di lavoro inclusivo, capace di liberare le migliori energie per innovare costantemente i nostri servizi per un’esperienza di gioco online sempre più coinvolgente e responsabile, e che ci ha portato, nell’ultimo anno, a raggiungere risultati di eccellenza”, afferma Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal.

