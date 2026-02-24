Newsletter

24 Febbraio 2026

Sisal ottiene il punteggio “B-” del rating ISS ESG e lo status “Prime”

Lo status “Prime” è riservato alle società che si distinguono per performance di sostenibilità superiori alla media del settore

24 Febbraio 2026

A dicembre 2025, Sisal S.p.A. ha ottenuto dall’agenzia di rating ISS ESG, tra i principali leader di mercato a livello globale nella valutazione dei fattori ESG, un rating pari a “B-”, con status “Prime”, riconoscimento assegnato alle aziende best in class di ciascun settore.

Il Rating ISS ESG fornisce a investitori e stakeholder dati e analisi sulle performance di sostenibilità, basandosi su un modello riconosciuto a livello internazionale. L’ISS ESG Corporate Rating copre oggi oltre 8.000 aziende a livello globale, consentendo valutazioni comparabili sul profilo ambientale, sociale e di governance.

Il risultato rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso di sostenibilità che Sisal sta portando avanti in coerenza con il Positive Impact Plan del Gruppo Flutter e che si pone in linea con le migliori pratiche nazionali ed internazionali, sviluppando un framework capace di integrare e valorizzare le performance sociali, ambientali e di governance con l’obiettivo di costruire un futuro sempre più responsabile.

 

