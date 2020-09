Sisal Matchpoint lancia le Scommesse On Demand Live.

Dopo il grande successo delle Scommesse On Demand, Sisal Matchpoint si spinge oltre e lancia le Scommesse On Demand Live, un’iniziativa che punta a coinvolgere ancora di più gli utenti nella creazione dell’offerta del bookmaker. A distanza di 3 anni dal loro lancio, le Scommesse On Demand da oggi diventano Live: a partire da domenica, ogni scommettitore potrà mettere in gioco il proprio istinto richiedendo la propria scommessa anche a partita iniziata. Sulle principali partite di Serie A e di Champions League, scegliendo la squadra e il protagonista oggetto della sua proposta, l’utente potrà richiedere la quotazione di numerose scommesse, selezionando sia i giocatori in campo che quelli in panchina, oppure l’allenatore o, ancora, in specifici momenti della gara, il numero dei pali colpiti o di cartellini gialli.

Gli avvenimenti con l’On Demand Live sono indicati all’interno della sezione Live dell’App Matchpoint con un’apposita icona, basterà poi cliccare sul banner all’interno della partita per entrare nell’area dedicata. A quel punto, lo scommettitore avrà solo l’imbarazzo della scelta, per ogni gara infatti ci sono oltre 30 scommesse con cui sbizzarrirsi in proposte: dal “segna su punizione” a “viene sostituito”, dal “entra dalla panchina e segna” al “sbaglia rigore” sono solo alcune delle idee con cui divertirsi mentre si segue la propria squadra del cuore o la partita preferita. La richiesta viene poi soddisfatta entro pochi minuti tramite un sms con il link della scommessa proposta, che si potrà giocare sia in un punto vendita “fisico”, oppure, più probabilmente, tramite l’App Matchpoint in cui la finalizzazione della giocata sarà ancora più immediata.

“Le sorprese per i nostri scommettitori non finiscono mai – commenta Massimo Temperelli Managing Director Betting di Sisal – Lanciando l’On Demand Live confermiamo il nostro intento di valorizzare il contenuto di puro entertainment del gioco, avvicinando il più possibile il prodotto scommessa alla quotidianità delle persone e ai loro interessi e, allo stesso tempo, distinguendoci per le proposte originali che mettiamo a disposizione della nostra clientela. La nostra offerta, già da tempo, è tra le più ricche e innovative sul mercato, ma siamo pronti a raccogliere sfide sempre nuove per realizzare un prodotto che sia sempre più su misura degli appassionati. Già con le Scommesse On Demand abbiamo rafforzato il contatto diretto con il nostro pubblico e ora, con l’On Demand Live, facciamo di più, venendo incontro in particolare al pubblico dei Live, che negli ultimi tempi è diventato sempre più numeroso ed esigente”.

PressGiochi