Sisal Matchpoint: il palinsesto complementare ippico

Sisal Matchpoint rivoluziona il mondo delle scommesse ippiche. Inizia infatti da oggi in casa Sisal l’era del palinsesto complementare ippico, che prevede un’offerta “globale”, unica e mai vista sul mercato italiano: oltre 100 corse ogni giorno, con la possibilità di godere delle competizioni degli ippodromi di tutto il mondo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

L’offerta del complementare ippico parte online (desktop e mobile) ma sarà entro pochi giorni anche nei negozi della rete fisica. Sul sito www.sisal.it va dunque in scena il più grande spettacolo delle gare ippiche internazionali, che vede protagonisti ippodromi da ogni parte del mondo. Non solo Regno Unito e Stati Uniti, ma anche Francia, Australia, Germania, Sudafrica, Irlanda, Svezia, India, Emirati Arabi, per un totale di ben 15 Nazioni. Si ampliano anche le opportunità di gioco con nuove tipologie di scommesse, per un’offerta sempre più vasta e pensata per soddisfare clienti esperti e non.

Si comincia in grande stile, con l’evento di punta del calendario delle corse ippiche britanniche, il Royal Ascot, in programma fino a sabato. La corsa più prestigiosa del mondo, si svolgerà a porte chiuse per la prima volta in 309 anni di storia a causa del Coronavirus, ma si potrà seguire in streaming sul sito di Sisal Matchpoint, che assicurerà la copertura totale di tutte le gare di questa storica competizione.

“Abbiamo atteso molto questo momento e ci siamo impegnati duramente per questo lancio, ma siamo soddisfatti del prodotto finale, una novità assoluta sul mercato italiano – commenta Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal. “Storicamente, l’ippica rappresenta per Sisal un settore di grande importanza. Ci impegniamo da sempre per supportare questo mondo, che negli ultimi anni ha attraversato qualche difficoltà ma che ora può finalmente ritrovare nuovi stimoli e tornare a recitare un ruolo importante nel panorama dell’intrattenimento italiano. Crediamo infatti che, proprio il palinsesto complementare, rappresenti un passo decisivo per il rilancio delle scommesse ippiche e siamo certi che molti clienti si riavvicineranno a questo mondo, grazie alle nuove opportunità di gioco e alla possibilità di cimentarsi con le corse degli ippodromi internazionali soprattutto per il pubblico online che avrà la possibilità di giocare anche nelle fasce orarie notturne. È la prima volta in Italia che viene messa a disposizione del consumatore un’offerta così ampia di scommesse ippiche e siamo felici che sia proprio Sisal a renderla possibile”.

La nuova sezione dedicata all’ippica è già disponibile su sisal.it con una veste nuova e ottimizzata: più contenuti, grafiche migliorate, uno streaming di qualità, statistiche e archivio risultati facilmente consultabili, il tutto per rendere l’esperienza finale sempre più coinvolgente e piacevole per il cliente. Sisal Matchpoint renderà progressivamente disponibile il palinsesto complementare su tutti i canali e front-end: si parte dal sito, ma presto sarà possibile giocare anche in tutte le agenzie sia allo sportello che self-service.

