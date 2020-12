Sisal Matchpoint: arriva Tipster, la prima community per scommettitori che mette in gioco il talento

Da oggi Sisal mette a disposizione degli scommettitori una grande novità destinata a far breccia tra gli appassionati di betting: Tipster, l’innovativa piattaforma che aggiunge nuovi elementi di divertimento e socialità nel comporre la propria giocata. La figura del Tipster sta diventando sempre più familiare nel mondo delle scommesse e Sisal, da sempre attenta a valorizzare la dimensione più ludica del gioco, ha intercettato questo fenomeno rendendolo organico alla propria offerta di gioco. Il tipster, letteralmente informatore, è colui che mette in gioco pubblicamente la sua abilità del piazzare le scommesse vincenti condividendo la giocata con i suoi follower. Molto in voga all’estero, quella dei Tipster è una realtà emergente che potrebbe rappresentare un’evoluzione nel mondo del betting, per la sua capacità di rimettere al centro i rapporti umani, lo scambio, il dialogo tra appassionati.

Tipster si pone quindi come la prima piattaforma italiana di social betting integrata nell’app Sisal Matchpoint, nella quale tutti gli scommettitori potranno condividere le proprie giocate, confrontarle con quelle degli altri e far apprezzare la propria abilità in un sano spirito di collaborazione e di competizione, fornendo uno spazio libero e qualificato dove potranno emergere quegli elementi di socialità ed inclusività fino ad oggi poco evidenti sulle piattaforme di betting online. Tipster rappresenta una modalità di gioco innovativa, pensata per trasformare la passione per lo sport in divertimento e unire in una sola community le varie tipologie di scommettitori: dai più esperti, che potranno scalare la classifica dei “top Tipster” grazie alle loro scommesse vincenti, ai neofiti, che potranno prendere spunto dalle giocate degli esperti, migliorarsi e risalire la classifica fino a diventare i Tipster di domani.

“Siamo molto soddisfatti di essere i primi a presentare sul mercato internazionale una novità assoluta nel mondo del betting come Tipster. Siamo convinti che questa nuova piattaforma, che trasforma la nostra Customer Base in una vera e propria community, possa mettere in contatto gli appassionati con una modalità nuova nella quale risiedono due concetti per noi molto importanti: la condivisione dell’esperienza di gioco e il divertimento”. Così Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal, ha commentato il lancio di questa nuova opportunità di gioco. “In questo difficile momento storico in cui sono chiusi i punti vendita diretti – conclude Massimo Temperelli – siamo contenti di consentire a tutti i nostri giocatori di ritrovare quegli aspetti di socialità che sono abituali nel gioco fisico ma molto più difficili da ricreare nelle piattaforme online”.

La piattaforma Tipster è già disponibile nella App di gioco di Sisal Matchpoint e, nei prossimi mesi, verrà arricchita da tante nuove funzionalità che la renderanno ancora più innovativa, originale e divertente.

PressGiochi