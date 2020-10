Sisal.it vince EGR Awards in tre categorie: Migliore operatore dell’anno, Migliore operatore mobile, Migliore operatore scommesse sportive

Sisal conferma la propria leadership nel mercato dell’online gaming, ottenendo una serie di importanti successi nella settima edizione degli EGR Italy Awards.

Tre nuovi riconoscimenti vanno ad aggiungersi nella bacheca di Sisal: Migliore Operatore dell’anno, grazie anche al posizionamento al top delle market share in tutti i comparti di gioco, Migliore Operatore Mobile e, per la prima volta, anche Migliore Operatore Scommesse Sportive, confermando a pieno titolo il primato in diverse aree dell’online gaming e premiando l’area betting che cresce costantemente grazie ad una strategia omnichannel e ad un’offerta unica con il cliente al centro.

Nel corso della tradizionale competizione che vede protagoniste le eccellenze del settore a livello nazionale, il Campione di Formula1 Giancarlo Fisichella ha premiato le aziende che si sono contraddistinte nel periodo luglio 2019-giugno 2020.

Nonostante la forte concorrenza dei competitor nativi digitali, Sisal per il secondo anno si posiziona come miglior operatore dell’anno in virtù di un approccio che pone una grandissima attenzione al cliente cercando di soddisfare ogni sua esigenza.

Inoltre la forte spinta all’innovazione che Sisal è stata in grado di mettere in campo, si è rivelata una best practice per tutto il settore, generando una crescita quali-quantitativa costante.

Affidabilità, innovazione, intrattenimento e una forte attenzione alla responsabilità sono alla base del modello di successo che ha portato Sisal ad essere il più grande operatore nel settore del gaming online.

“È il quinto anno che usciamo dagli EGR con dei successi significativi, ma mai come questa edizione siamo fieri dei risultati ottenuti. In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, essere insigniti di tre riconoscimenti così importanti è un’iniezione di fiducia che ci spinge a fare sempre meglio”. Così Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal, ha commentato la premiazione svoltasi il 27 ottobre scorso. “Proprio l’emergenza sanitaria ha spostato sull’online un gran numero di giocatori ai quali siamo riusciti a garantire i nostri elevati standard in termini di sicurezza, divertimento e affidabilità. Nel futuro – conclude – sarà fondamentale per Sisal sostenere e incoraggiare il programma di investimento sulle competenze digitali in favore di un’evoluzione sempre più rapida verso una direzione omnichannel, nella quale canale fisico e virtuale si compenetrano diventando l’uno funzionale all’altro”.

EGR Italy Awards si pone come finalità quella di premiare con cadenza annuale i più innovativi, creativi e performanti operatori e fornitori di servizi nel mercato del gioco legale online. Un premio totalmente incentrato sulle grandi sfide legate all’innovazione che ha visto impegnati nella giuria imprenditori di successo, oltre che autorevoli consulenti e media legati al mondo dell’innovazione.

PressGiochi