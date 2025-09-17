Sisal.it: realizzata online vincita SuperEnalotto per oltre 27mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 148 di martedì 16 settembre, con il Jackpot che arriva a 52,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 18 settembre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato 1 punto 5 da 27.720,75€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 1 – 12 – 26 – 44 – 51 – 90 – J 72 – SS 45.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 16 settembre ha assegnato 432.507 vincite.

PressGiochi