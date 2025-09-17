Newsletter

17 Settembre 2025

Sisal.it: realizzata online vincita SuperEnalotto per oltre 27mila euro

In palio per il concorso di domani sera giovedì 18 settembre un Jackpot da 52.600.000,00 euro.

17 Settembre 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 148 di martedì 16 settembre, con il Jackpot che arriva a 52,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 18 settembre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato 1 punto 5 da 27.720,75€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata:   1 – 12 – 26 – 44 – 51 – 90 –  J 72 – SS 45.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 16 settembre ha assegnato 432.507 vincite.

 

PressGiochi

PressGiochi

