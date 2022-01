La fortuna ieri sera ha baciato Annone Veneto (VE) con una vincita online al Lotto, realizzata con Sisal.it tramite App, da 47.500 euro.

La fortunata vincitrice è una donna di 50 anni, una nuova cliente che si è registrata su Sisal.it da settembre 2021, e che gioca esclusivamente alle lotterie con una preferenza per Lotto e 10eLotto. Una vincita di buon auspicio per la donna che certamente le sarà utile per guardare al suo futuro con maggiore serenità e per realizzare piccoli o grandi progetti.

