Spagna. Sisal integra nella sua piattaforma di casinò online i giochi di MGA Games

L’operatore Sisal, uno dei più grandi in Italia, ha integrato nella sua piattaforma di casinò online i giochi del famoso sviluppatore MGA Games, con l’obiettivo di continuare a migliorare la posizione sul mercato spagnolo e rafforzare la presenza nel paese. La sua nuova offerta di slot e videobing altamente competitiva include titoli noti come El Dioni, Maria la Piedra e Chiquito, delle celebrità spagnole della serie MGA Games, nonché videobing all’avanguardia, come Calaca, il cui sistema Triple Vista su dispositivo mobile è all’avanguardia e entusiasma i giocatori. Sisal è stata la prima azienda a operare nel settore dei giochi come Concessionario di Stato italiano e dal 2019 è presente anche in Spagna, grazie alla licenza concessa dalla Direzione Generale per il Regolamento del Gioco d’azzardo (DGOJ) per poter operare nel mercato dei giochi online.

Joan Sanahuja, CEO di MGA Games, ha spiegato: “Sisal è uno degli operatori più noti in Italia e siamo sicuri che il suo prestigio e la sua popolarità seguiranno anche in Spagna. Siamo lieti di poterlo accompagnare nella sua espansione attraverso un mercato fondamentale come quello spagnolo e siamo convinti che le nostre produzioni aggiungeranno valore e numerosi vantaggi al suo portafoglio di giochi”. Da parte loro, i dirigenti di Sisal commentano: “L’integrazione delle produzioni di giochi MGA ci permetterà di offrire ai nostri operatori alcuni dei giochi migliori e più innovativi sul mercato. Siamo molto lieti di poter collaborare con un’azienda come MGA Games, con una lunga e solida esperienza nello sviluppo di slot online e videobing”.

PressGiochi