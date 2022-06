Sisal: in primo piano l’attenzione al tema del Whistleblowing

“Il nostro impegno per promuovere una cultura aziendale inclusiva ed etica è al centro della strategia e si sviluppa a tutti i livelli aziendali. Elda Varrone, Anticorruption & Compliance Manager di Sisal, è intervenuta questa mattina in occasione dell’incontro “Whistleblowing for SDGs: Gender Equality”, organizzato da EQS Group per raccontare le iniziative avviate dall’Azienda in tema di recepimento della nuova Direttiva UE sul Whistleblowing”.

Si legge in una nota del gruppo Sisal.

