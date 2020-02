Sisal Galà: musica,comicità e spettacolo a scopo benefico al Sisal Wincity Diaz di Milano

Partirà mercoledì 12 febbraio al Sisal Wincity Diaz il «Sisal Galà», un ciclo di quattro eventi a scopo benefico in favore dell’Organizzazione S.O.S. Randagi, Associazione che si occupa di tutela degli animali e prevenzione del randagismo e per la quale Sisal contribuirà attivamente. Sarà proprio il Presidente – Francesca Garioni – a salire sul palco nella serata inaugurale per illustrare le finalità del progetto cui tutti potranno aderire.

Le quattro serate speciali del Sisal Galà, ognuna con tre ospiti d’eccellenza che animeranno l’intera serata in un clima giocoso e intrigante, saranno condotte da Francesco Rapetti Mogol e dalla conduttrice e danzatrice Tabata Caldironi.

Si tratta di serate-evento alle quali prenderanno parte tanti ospiti d’eccezione, amici che, dopo aver aderito al progetto benefico, hanno deciso di regalare al pubblico di Sisal Wincity momenti di puro intrattenimento, con spettacoli inediti che uniranno musica, illusionismo e comicità d’autore. A partire dalle 20.00, un’ora prima di ogni spettacolo con inizio alle ore 21.00, sarà previsto un aperitivo “stellato”.

L’evento inaugurale si terrà mercoledì 12 febbraio e vedrà alternarsi sul palco Il comico e cabarettista Leonardo Manera, amato da milioni di Italiani e volto di spicco di programmi come “Zelig” e “Quelli che il Calcio”, Il brillante illusionista Michael Timaco, noto per la sua abilità a tenere il palco e per i suoi show sempre ricchi di suspance e Virginio, il cantante ex Festival di Sanremo e Amici che ci intratterrà con la sua splendida voce.

Giovedì 12 marzo sarà la volta di Ale Bellotto, Claudio Batta e Maria Lavezzi, mentre il terzo appuntamento di giovedì 2 aprile vedrà protagonisti Walter Maffei, Giorgio Verduci e Gatto Panceri. Per la serata finale di giovedì 30 aprile, saliranno sul palco Claudio Cremonesi, Giancarlo Kalabrugovic ee … una grande sorpresa!

Oltre al contributo di Sisal, verranno devolute in favore della ODV S.O.S. Randagi anche le libere donazioni che saranno raccolte durante le serate.

Un’occasione da non perdere anche per il fascino dei personaggi coinvolti e per l’esperienza da vivere all’interno di Sisal Wincity, un luogo capace sempre di sorprendere, con eventi concepiti nella logica dell’aggregazione e intrattenimento, per passare piacevoli momenti di svago e perfetto per trovarsi fra amici per fare due chiacchiere, magari mentre si pranza o cena con menu stellati.

Impossibile non esserci!

-PressGiochi