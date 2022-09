Sisal firma accordo con ESA Gaming

Sisal insieme ad ESA Gaming hanno annunciato oggi un accordo incentrato sulla fornitura dei titoli EasySwipe dell’ESA: la gamma di prodotti farà il suo debutto in Italia attraverso l’integrazione con

Ciò includerà i titoli delle scommesse sportive Goal Mine e Basketball Mine, con altri giochi previsti per il lancio nel corso dell’anno come Rocket Racers, la prima uscita in stile crash di ESA Gaming, oltre a contenuti del casinò.

Maria Luisa Malfasi, ESA Gaming Business Development Manager, ha dichiarato: “È un grande momento per vedere la nostra offerta EasySwipe lanciarsi sul mercato italiano, un concetto che crediamo apprezzeranno davvero i giocatori locali. La partnership con Sisal è qualcosa di cui siamo davvero entusiasti. Detengono un’ampia quota del mercato italiano con un impressionante track record nel fornire ai propri clienti prodotti di prima classe, che ora è stato esteso per includere un portafoglio semplice e veloce di titoli di cross-sell”.

Esa Gaming ha realizzato questo primo passo nello spazio delle scommesse e dei giochi in Italia come parte della sua più ampia strategia di crescita, mirata a diversi mercati internazionali regolamentati. Proprio la scorsa settimana, la società ha firmato un accordo simile con Betshop in Grecia.

