Sisal entra a far parte di OIES

Sisal, azienda italiana che opera nel settore dei giochi dal 1946, entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo rientra nella strategia dell’azienda che, sin dalla sua nascita, ha un ruolo centrale nell’evoluzione del settore dell’intrattenimento attraverso brand entrati nel linguaggio comune come Totocalcio, Totip e SuperEnalotto, affiancati poi negli anni dall’arrivo di brand come Matchpoint (2004) nel betting e Win for Life (2009) solo per citare alcuni esempi.

L’interesse di Sisal nei confronti del divertimento dei suoi consumatori in tutto il mondo (Sisal gestisce anche la Lotteria in Marocco e Turchia) porta l’azienda ad essere continuamente attenta alle nuove tendenze e ai fenomeni emergenti come gli Esports, un settore in espansione che potrà offrire grandi opportunità anche per il mondo del betting. Auspicando una crescita importante degli Esports nell’immediato futuro come già accaduto in altri Paesi Europei, Sisal potrà mettere in campo la grande esperienza nel fornire un importante punto di vista sullo sviluppo del betting, sia ai partner dell’OIES che a tutto il movimento esportivo italiano con l’obiettivo di confermare il suo ruolo di leader anche nel mercato degli Esports e dei suoi eventi.

Si tratta di un ingresso che amplia ulteriormente la presenza di aziende all’interno dell’Osservatorio. Proprio la convinta partecipazione dei brand alle attività dell’OIES è uno dei suoi punti forza, che ha fatto dell’Osservatorio il principale ente per la promozione del settore. L’approccio costruttivo delle aziende è un prezioso valore che spinge la crescita del mercato esportivo italiano in termini di business e conoscenza degli operatori.

“L’accordo con l’Osservatorio Italiano Esports è la conferma di come Sisal riesca ad unire il suo heritage alla grande spinta evolutiva che la porta a misurarsi sempre con nuove sfide”, afferma Massimo Temperelli, Managing Director Betting di Sisal. “Entrare a far parte di un network come OIES, giovane e già ampiamente consolidato all’interno del panorama italiano, consente di metterci in gioco su un settore emergente del quale siamo convinti di averne intuito le potenzialità e per il quale siamo fiduciosi di facilitarne la crescita nel breve periodo”.

“L’ingresso di Sisal nel network dell’OIES è motivo di grande orgoglio e dimostra il cammino virtuoso che l’Osservatorio compie verso le esigenze dei brand – commentano Luigi Caputo ed Enrico Guelfi, co-founder dell’OIES -. La numerosa presenza di aziende è indicativa della volontà di capire le opportunità offerte da questo mercato e sfruttarle adeguatamente. Noi come OIES saremo sempre in prima fila per avvicinare i brand verso la conoscenza di questo mondo, e contribuire concretamente alla crescita del movimento esportivo italiano”.

