Sisal entra a far parte di Flutter Entertainment. Il Gruppo irlandese annuncia così l’operazione conclusa con l’azienda italiana leader nel settore del gaming con lo scopo di costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale. Questo permetterà a Flutter di rafforzare la propria presenza online in Italia, insieme a PokerStars e Betfair e si tradurrà in una quota online combinata del 20%. D’altro canto, il Gruppo italiano potra proseguire nella sua strategia di espansione internazionale avviata con le lotterie in Marocco e Turchia e implementare lo sviluppo del canale online.



È probabile che la transazione venga completata durante il secondo trimestre del 2022 e si prevede che aumenterà gli utili rettificati nei primi 12 mesi successivi al completamento.

Negli ultimi cinque anni, – ha commentato Francesco Durante, CEO di Sisal S.p.A. – grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team”.

Peter Jackson, Flutter Chief Executive, ha commentato: “Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano. Da tempo abbiamo voluto perseguire questa opportunità di mercato puntando su una strategia omnicanale e questa acquisizione ci consentirà di farlo al meglio. Sisal ha aumentato la propria presenza online negli ultimi anni, grazie alla propria piattaforma proprietaria e all’impegno nell’innovazione. Sono entusiasta di assistere all’integrazione di questi aspetti nel portafoglio prodotti e nelle funzionalità operative di Flutter. Non vediamo l’ora di accogliere Francesco e il resto del team Sisal in Flutter nel 2022.”

Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC Italy, aggiunge: “Siamo molto orgogliosi del successo ottenuto da Sisal e della sua trasformazione dopo la nostra acquisizione nel 2016. Attraverso un forte investimento nelle proprie competenze digitali, Sisal è diventata il brand leader italiano nel gioco online, accrescendo allo stesso tempo anche la propria presenza internazionale. Inoltre, la Società è diventata leader nel responsible gaming in Italia. Vogliamo ringraziare Francesco Durante e tutto il leadership team per l’incredibile dedizione, attenzione e ambizione e per aver guidato questo viaggio di successo nonostante le sfide normative e la pandemia. Flutter è un nuovo fantastico partner per Sisal e gli auguriamo il meglio.”

Sisal prevede di generare un EBITDA di 248 milioni di euro/211 milioni di sterline, con il 58% proveniente dal suo online offerta e il resto proveniente da una combinazione di operazioni al dettaglio e lotterie. Circa il 90% dell’EBITDA 2021 di Sisal è generato in Italia con il saldo proveniente dalle lotterie regolamentate operazioni in Turchia e Marocco. L’azienda impiega oggi circa 2.500 persone.

L’operazione finanziaria tra Flutter e Sisal permetterà al gruppo irlandese di assicurarsi una posizione leader in Italia. Questo aumenterà l’esposizione del Gruppo a un mercato online regolamentato, attraente e in rapida crescita: l’Italia è il secondo mercato di gioco regolamentato in Europa e ha visto la penetrazione online crescere dal 10% nel 2019 al 20% circa di oggi. I ricavi online di Sisal sono cresciuti di un tasso annuo composto del 34% dal 2016.

L’offerta omnicanale di Sisal offrirà un vantaggio competitivo al business di Flutter, soprattutto in considerazione delle restrizioni pubblicitarie dell’Italia e della prevalenza di depositi e prelievi di contanti attraverso la vendita al dettaglio. L’operatore potrà beneficiare di una base di clienti ricreativi di 300.000 giocatori medi mensili online altamente coinvolti e oltre 9,5 milioni di clienti al dettaglio.

Il costo dell’operazione sarà di 1,913 miliardi di euro.

PressGiochi