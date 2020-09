Sisal e Vermantia siglano accordo per la fornitura di corse ippiche

Con il palinsesto complementare italiano SISAL è il primo operatore a trarre vantaggio dall’espansione della regolamentazione del gioco, mentre anche attraverso il canale TV di Vermantia, l’operatore sta elevando la sua offerta, fornendo una gamma sempre più ampia di contenuti di corse internazionali di cavalli per i giocatori in Italia.

L’accordo di SISAL con Vermantia prevede l’adozione del canale di corse A-TV per l’intera rete di vendita al dettaglio e online dell’operatore. Il canale su misura presenta un programma giornaliero di corse di cavalli piene di azione dalle migliori piste del mondo, tra cui Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, India e Sud Africa, disponibile da Vermantia e Arena Racing Company, il più grande gruppo di corse di cavalli del Regno Unito così come i loro partner internazionali.

Come parte del servizio A-TV, SISAL riceve un feed di dati unificato e completamente personalizzato che comprende interamente i contenuti in diretta di A-TV da tutto il mondo, accelerando notevolmente il time-to-market per l’operatore.

Massimo Temperelli, Managing Director Betting di SISAL, ha dichiarato: “Il mercato italiano richiede un approccio su misura con la comprensione di ciò che fappassiona gli scommettitori italiani. Vermantia offre una vera soluzione plug and play, completamente localizzata per soddisfare le esigenze del mercato. Siamo pronti a offrire il più ampio contenuto di corse di cavalli, migliorando l’esperienza di scommesse live nei nostri negozi e online con corse di alta qualità dall’estero grazie a Vermantia, adottando anche la sua soluzione di streaming affidabile e scalabile”.

