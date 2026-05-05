Sisal e Totocalcio, 80 anni di storia: a Milano il convegno “Memorie di Carta” tra sport, cultura e restauro

MIlanio – Milano apre oggi le porte a un viaggio unico tra storia, cultura e innovazione con il convegno “Memorie di Carta – Sport Italia e gli 80 anni di

MIlanio – Milano apre oggi le porte a un viaggio unico tra storia, cultura e innovazione con il convegno “Memorie di Carta – Sport Italia e gli 80 anni di Sisal e del Totocalcio”, ospitato nella suggestiva cornice della Biblioteca Nazionale Braidense. Un appuntamento che unisce istituzioni, esperti del settore e appassionati per celebrare un anniversario significativo e riscoprire un pezzo importante della memoria collettiva italiana.

Tra gli interventi di apertura, figure di rilievo del panorama culturale e imprenditoriale italiano offriranno una riflessione sul valore della conservazione storica e sull’impatto che realtà come Sisal hanno avuto nel tessuto sociale del Paese.

Cuore dell’evento è la presentazione del progetto “Memorie di Carta – Sport Italia”, dedicato al restauro dello storico settimanale sportivo legato alla nascita del Totocalcio. Un’iniziativa che restituisce voce e materia a una pubblicazione che non fu soltanto un giornale, ma un vero e proprio strumento di connessione nazionale in un’Italia ancora segnata dalle difficoltà del dopoguerra. Attraverso il recupero delle sue pagine, emerge un racconto vivido di entusiasmo, rinascita e passione sportiva.

Ad aprire i lavori saranno Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera, Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa, Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Marco Tiso, managing director di Sisal, e Martino Troncatti, presidente di Valore Italia.

La presentazione del progetto “Memorie di Carta – Sport Italia” sarà affidata a Michela Di Giorgio, corporate heritage and historical archive curator di Sisal, a Gaia Petrella, restauratrice di beni librari, documentari e archivistici, e a Vanessa Caprasecca, studentessa della Scuola di Restauro di Botticino.

Il convegno “Tra memoria e innovazione: il restauro della carta tra antico e contemporaneo”, a cura di Arianna Beretta, direttrice della Scuola di Restauro di Botticino, vedrà gli interventi di Emanuela Daffra, direttrice dell’Opificio delle Pietre Dure, Luigi Oliva, direttore dell’Istituto Centrale per il Restauro, Maria Vera Quattrini, restauratrice dell’Istituto Centrale per il Restauro, Michela Palazzo, direttrice dell’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, Michela Cardinali, direttrice dei laboratori di restauro e della Scuola di Alta Formazione del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, e Ambra D’Alco, coordinatrice del laboratorio carta e fotografia dello stesso Centro.

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