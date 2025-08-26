Sisal domina, Snai perde terreno: l’aggiornamento agosto 2025 del ranking Scommesse e Casinò

27 Agosto 2025 - 07:00
L’ultimo aggiornamento di agosto del Ranking Ecommerce di Casaleggio Associati conferma la stabilità di Sisal al vertice del settore Scommesse e Casinò, rafforzando ulteriormente la sua leadership.
Al secondo posto troviamo 888 Casinò, seguito da Starcasinò che completa il podio. Bet365 si posiziona al quarto posto, mentre Lottomatica resta al quinto. Da segnalare la flessione di Snai, che perde due posizioni rispetto a luglio, evidenziando un calo nella competitività rispetto ai principali competitor.
La Top 10 del settore è completata da Betflat, Goldbet, Giochi24 e Eurobet, con il comparto che conta complessivamente 225 brand attivi.
Sisal anche tra i siti ecommerce più popolari. Nella classifica generale dei siti più visitati in Italia, Sisal registra una crescita notevole, salendo dal 12° al 9° posto. Questo risultato conferma la capacità del marchio di attrarre traffico e interesse nel settore digitale, consolidando la sua posizione di riferimento per le scommesse e i giochi online.
Betflag: il più dinamico nel mese di agosto
Tra le aziende del settore Scommesse e Casinò, Betflag si distingue per la maggiore progressione, guadagnando 15 posizioni nella Top 100 delle aziende ecommerce più performanti. Una chiara indicazione della crescente attenzione dei giocatori verso nuovi operatori e piattaforme online.
L’analisi mensile evidenzia come il settore giochi e scommesse stia vivendo una fase di dinamismo: marchi storici come Sisal consolidano il proprio primato, mentre operatori come Snai devono affrontare sfide crescenti per mantenere la propria posizione nel mercato digitale.
