Newsletter

18 Febbraio 2026 - 15:54

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Sisal debutta al 14° posto nella classifica Kantar BrandZ 2026

Sisal entra per la prima volta nella classifica di Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, conquistando la 14ª posizione. Un risultato che conferma la solidità del percorso di evoluzione

18 Febbraio 2026

Share the post "Sisal debutta al 14° posto nella classifica Kantar BrandZ 2026"

Stampa pagina

Sisal entra per la prima volta nella classifica di Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, conquistando la 14ª posizione. Un risultato che conferma la solidità del percorso di evoluzione strategica e la crescente rilevanza del brand in un mercato sempre più dinamico.

Questo risultato racconta il percorso costruito negli ultimi anni: investimenti continui in innovazione, qualità dell’offerta e centralità del cliente, con l’obiettivo di generare valore sostenibile nel tempo.

Un traguardo, ma soprattutto uno stimolo per l’azienda a continuare a crescere con responsabilità, visione e ambizione.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Sisal debutta al 14° posto nella classifica Kantar BrandZ 2026

Sanremo 2026 – Chi vincerà il premio “Miglior Testo”? Su Sisal.it Ermal Meta è il principale candidato a 2,75

L’ Italian Poker Challenge torna a Campione, con €700.000 garantiti

Gaming in Finland organizzerà un webinar sul processo di richiesta della licenza per il gioco online

Serie A, recupero 24ª giornata: Il Milan torna a San Siro, ospiterà il Como per tenere vivo il sogno Scudetto

EXPOJOC 2026: aperte le iscrizioni per l’evento di marzo

10&Lotto: ricchi premi da 100mila euro ciascuno per la Sicilia e la Campania

Lotto: ad Aversa (CE) realizzata una vincita da oltre 222mila euro

AresPlay lancia il suo nuovo sito web

Pubblicità del gioco d’azzardo su Twitch, il Consiglio di Stato annulla la sanzione Agcom per difetto di contraddittorio

La Community di Sisal festeggia per il gol di Sesko: oltre 4.000 appassionati di sport esultano grazie a My Combo

X aggiorna la policy: stop alle partnership a pagamento per gioco d’azzardo e scommesse

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy