Sisal debutta al 14° posto nella classifica Kantar BrandZ 2026

Sisal entra per la prima volta nella classifica di Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, conquistando la 14ª posizione. Un risultato che conferma la solidità del percorso di evoluzione strategica e la crescente rilevanza del brand in un mercato sempre più dinamico.
Questo risultato racconta il percorso costruito negli ultimi anni: investimenti continui in innovazione, qualità dell’offerta e centralità del cliente, con l’obiettivo di generare valore sostenibile nel tempo.
Un traguardo, ma soprattutto uno stimolo per l’azienda a continuare a crescere con responsabilità, visione e ambizione.