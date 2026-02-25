Sisal celebra 80 anni di sport, cultura e impresa a Milano Museocity 2026

L’Archivio Storico Sisal presenta un palinsesto di iniziative, tra mostre, visite guidate dedicate al restauro della storica testata Sport Italia e un’opera site-specific nel proprio Headquarters milanese

In occasione della decima edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione diffusa promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS e dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale milanese, L’Archivio Storico Sisal propone un ricco programma di iniziative dedicato alle radici del proprio rapporto con lo sport, la comunicazione e l’impresa.

Le iniziative si inseriscono perfettamente nel tema di questa edizione “Le imprese della cultura” che celebra il forte legame fra arte e sport. La partecipazione di Sisal sottolinea il ruolo della conservazione e della narrazione storica nella costruzione di una memoria collettiva, attraverso la cura del proprio patrimonio cartaceo fortemente identitario, qui valorizzato pubblicamente attraverso momenti di scoperta e confronto.

MEMORIE DI CARTA – Sport Italia e gli 80 anni di Sisal

Un viaggio nel tempo attraverso il restauro dei primi sei numeri del giornale sportivo nell’ottantesimo anno dalla fondazione dell’azienda: sarà possibile conoscere la storia del settimanale Sport Italia, pubblicato a partire dal primo concorso del Totocalcio, anch’esso di sua invenzione.

Nelle giornate di martedì 3 e mercoledì 4 marzo, alle ore 15.00 e alle ore 16.00, presso la Scuola di Restauro di Botticino – Valore Italia (via E. Cosenz 54, Milano) si svolgeranno visite guidate condotte dalla Curatrice dell’Archivio Storico Sisal, insieme alla docente e alla studentessa della Scuola incaricate del progetto.

L’iniziativa permetterà di osservare i lavori di restauro in corso e visitare i laboratori della Scuola, approfondendo al tempo stesso la storia di Sisal attraverso il racconto di una delle sue creazioni più innovative. Un’opportunità per avvicinarsi al mondo del restauro cartaceo grazie al lavoro di studenti specializzati, i professionisti di domani.

Le visite saranno gratuite con prenotazione obbligatoria tramite il sito MuseoCity.

MEMORIE DI CARTA – Sisal, Sport Italia e Cortina 1956

All’interno della mostra collettiva “CHE IMPRESE! Le imprese italiane tra eredità e futuro” – ospitata presso il Cimbali Group Flagship Store nel quartiere Tortona – l’Archivio Storico Sisal porta il racconto delle Olimpiadi invernali di Cortina D’Ampezzo del 1956, testimoniate dal settimanale Sport Italia.

Il giornale sportivo, organo ufficiale dei concorsi più amati dagli italiani – Totocalcio e Totip – non poté non raccontare uno degli eventi più significativi dell’Italia del tempo.

Un racconto di imprese sportive, entusiasmo e orgoglio nazionale che emerge tra le righe stampate dei numeri 4,5 e 6 – un modo per leggere con gli occhi di oggi l’Italia di ieri, tra entusiasmo e passione per lo sport.

“HALO” – Sisal partecipa a “Museo Segreto”

Con l’opera Halo, ospitata presso l’Headquarters di via Ugo Bassi 6, Sisal partecipa alla sezione “Museo Segreto” della manifestazione Milano MuseoCity in cui alcune opere milanesi, solitamente non esposte, per l’occasione vengono svelate al pubblico.

“Halo” è un’installazione artistica realizzata nel 2022 da Buma Studio, composta da 2.500 schedine prodotte tra il 1946 e il 1989: frammenti cartacei che, da strumenti di gioco, si trasformano in archivio visivo di un’epoca.

Una composizione quasi scultorea che mette in dialogo i concetti di pieno — rappresentato dalla superficie occupata dalle innumerevoli schedine a rappresentare la storia dell’azienda — e di vuoto, inteso come possibilità di immaginare futuri possibili.

Milano MuseoCity si conferma così una cornice vivace e trasversale per celebrare i primi 80 anni di Sisal, valorizzando il costante dialogo tra sport, impresa, cultura e informazione. Un confronto virtuoso che abbraccia anche il mondo dell’arte, il restauro e il valore della memoria, elementi fondamentali per raccontare al meglio una storia fatta di passione, partecipazione e divertimento.

PressGiochi