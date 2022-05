Sisal: attenzione costante al gioco responsabile

Il nostro impegno costante nel gioco responsabile ci porta a confrontarci continuamente per condividere conoscenze ed esperienze. É quello che abbiamo fatto con il nostro CEO Francesco Durante, Antonino Monteleone e Guendalina Graffigna, Professoressa di psicologia dei consumi dell’Università Cattolica di Cremona: un’attenzione alla ricerca per promuovere in maniera proattiva la comprensione dei fenomeni e comportamenti legati al gioco, ma soprattutto per identificare nuovi standard per continuare a creare valore sostenibile nel settore.

Lo scrive Sisal in una nota.

PressGiochi