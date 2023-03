Sisal alza il sipario sugli Oscar 2023. “Everything Everywhere All At Once” a 1,10 favoritissimo per la statuetta di Miglior Film

Il 12 marzo 2023 si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, la 95ª edizione dei premi Oscar e cresce la curiosità per chi salirà sul palco a ritirare i premi del cinema più ambiti. In questa edizione spicca un grande favorito per gli esperti di Sisal, ed è il film “Everything Everywhere All At Once”, regia di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, che si è aggiudicato ben undici candidature tra cui quelle di “Miglior Film” e “Miglior Regia”: entrambe le statuette sono proposte a un rasoterra 1,10. A seguire, ma molto staccata, c’è la pellicola di Edward Berger “All Quiet on the Western Front”, a 12,00 mentre “The Banshees of Inisherin” a 16,00 chiude il podio dei migliori film di quest’anno.

Altra categoria molto ambita è quella di “Miglior Attore” dove il favorito è Brendan Fraser a 1,60 per la sua interpretazione ampiamente lodata in “The Whale” – regia di Darren Aronofsky. Di poco indietro Austin Butler che ha vestito i panni di “Elvis” e che, all’anteprima del Festival di Cannes 2022, ha ricevuto una standing ovation di 12 minuti: la sua vittoria è a 2,10, mentre si sale a 12,00 per la statuetta a Colin Farrel per “The Banshees of Inisherin”. Passando alla categoria “Miglior Attrice”, secondo gli esperti Sisal, la candidata numero uno è Michelle Yeoh, protagonista in “Everything Everywhere All At Once”. Già ai Golden Globe del 2022, ha ottenuto il plauso di pubblico e critica internazionali per la sua interpretazione nella pellicola, il suo trionfo è infatti a 1,75. Quasi a pari merito c’è la navigata Cate Blanchett per “Tár”: già candidata otto volte agli Oscar e vincitrice nel 2014 della statuetta, il suo bis è a 1,80.

Nella categoria “Miglior Canzone Originale” si sfidano due grandi stelle della musica: Rihanna, a 4,50, interprete di “Lift Me Up” per “Black Panther: Wakanda Forever”. Il brano è stato concepito come un tributo nei confronti del compianto attore Chadwick Boseman, protagonista del primo film della saga. E Lady Gaga candidata per “Hold My Hand” in “Top Gun: Maverick”: già vincitrice nel 2019 con il brano “Shallow”, un altro suo successo è proposto a 5,00. Entrambe però cedono il passo a “Naatu Naatu”, canzone tematica del film “RRR” e prima canzone indiana a riuscire a essere nominata agli Oscar, vincente a 1,30.

PressGiochi