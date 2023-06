Sisal: al via la raccolta fondi sulla rete di circa 35mila punti vendita

Un mese di donazioni per supportare l’emergenza in Emilia-Romagna.

Al via oggi la raccolta fondi nei punti vendita Sisal su tutto il territorio nazionale per supportare le popolazioni colpite dall’alluvione delle scorse settimane.

Da oggi fino all’8 luglio 2023, Sisal metterà a disposizione circa 35mila punti vendita della sua rete per raccogliere donazioni spontanee sia da parte dei ricevitori che dei loro clienti, in maniera totalmente disgiunta dal gioco, per consentire a tutti di contribuire a iniziative che possano supportare le popolazioni dell’Emilia–Romagna.

Tutto il ricavato – assieme ai proventi di una raccolta fondi interna che ha coinvolto tutti i dipendenti Sisal nell’ambito del progetto di solidarietà aziendale WeDo – sarà interamente devoluto all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e a progetti e iniziative in favore delle Comunità colpite dall’alluvione.

Allo stesso tempo, per rendere ancora più concreto il proprio contribuito e supportare tutte le iniziative a favore dei territori colpiti, Sisal devolverà anche i ricavi che deriveranno dall’estrazione settimanale aggiuntiva del SuperEnalotto prevista all’interno del Decreto Alluvione approvato dal Governo e che partirà nelle prossime settimane.

PressGiochi