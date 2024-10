Sisal al fianco di Luna Rossa: il bookmaker rimborsa i giocatori dopo l’imprevisto nella terza regata di Louis Vuitton Cup

Sisal si schiera, ancora una volta, al fianco dello sport.

Il bookmaker italiano, infatti, ha deciso di rimborsare tutti coloro che avevano giocato sull’imbarcazione azzurra la quale, nella terza regata della finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, ha dovuto abbandonare dopo pochi minuti dal via per la rottura della randa. L’equipaggio guidato da Jimmy Spithill però ha reagito prontamente riuscendo a pareggiare i conti, in regata quattro, contro i britannici: la sfida per decretare chi contenderà a Team New Zealand la prossima Coppa America è così ancora tutta aperta. Sisal, in questo modo, dimostra di credere nelle qualità di Luna Rossa, e dei propri giocatori, visto che l’imbarcazione ha tutte le carte in regola per tornare a giocarsi il trofeo velico più importante del mondo e provare a prendersi la rivincita sui fortissimi neozelandesi.

Insomma non importa se si tratta di una ingiustizia sportiva, basti pensare a Filippo Macchi nel corso delle recenti Olimpiadi a Parigi nella finale del fioretto maschile, o di un problema di natura tecnica, accompagnato da una buona dose di sfortuna, come accaduto a Luna Rossa ieri. Sisal è sempre al fianco dei protagonisti delle imprese sportive e dei giocatori che credono in loro.

PressGiochi