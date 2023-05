Sisal a sostegno dell’Emilia-Romagna: tutti i proventi dell’estrazione straordinaria saranno destinati alla popolazione colpita

In partenza anche la raccolta fondi grazie alla propria rete di punti vendita sul territorio.

A seguito della decisione del Governo di istituire un’estrazione settimanale straordinaria del SuperEnalotto e destinare le maggiori entrate erariali a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Sisal ha deciso di devolvere i proventi che deriveranno dall’estrazione aggiuntiva, dalla data di avvio fino al 31 dicembre 2023, per supportare concretamente iniziative a favore dei territori colpiti.

“Ci sentiamo fortemente responsabilizzati nel mettere a disposizione tutta la nostra esperienza e competenza nella gestione del SuperEnalotto – dichiara Francesco Durante, CEO di Sisal Spa – per sostenere in un momento di così grande difficoltà e nel miglior modo possibile il Governo, ADM, le Istituzioni locali e la comunità dell’Emilia-Romagna”.

Per consentire a tutti di contribuire a iniziative che possano mitigare il disagio della popolazione colpita dall’alluvione, Sisal metterà inoltre a disposizione la propria rete di oltre 37.000 punti vendita per raccogliere donazioni spontanee sia da parte della rete dei ricevitori, che dei loro clienti. Allo stesso tempo tutti i colleghi Sisal saranno coinvolti in una raccolta fondi nell’ambito del progetto di solidarietà aziendale WeDo.

“Con l’attivazione di queste iniziative –– prosegue Durante – ci auguriamo di poter dare un reale e concreto contributo per accelerare il ripristino di una situazione di normalità in Emilia-Romagna”.

PressGiochi