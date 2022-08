Siracusa: controlli al rispetto delle norme che disciplinano gli apparecchi da gioco

Continuano incessanti in tutta la Provincia di Siracusa i controlli amministrativi di numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti etc.), esercizi di vicinato (chioschi, panifici, supermercati,

Continuano incessanti in tutta la Provincia di Siracusa i controlli amministrativi di numerosi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti etc.), esercizi di vicinato (chioschi, panifici, supermercati, centri commerciali, palestre etc.), attività di compro oro e preziosi, sale giochi e centri scommesse, nonché di numerose attività di intrattenimento danzante.

Detti controlli, rafforzati su disposizione dal Questore di Siracusa, Dr. Benedetto Sanna, sono stati effettuati dalla Squadra Amministrativa della Divisione PAS al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Gli attenti e scrupolosi controlli effettuati dai poliziotti che hanno attenzionato le autorizzazioni e le prescrizioni di Polizia, il rispetto delle norme igienico sanitarie, di quelle che regolamentano e disciplinano gli apparecchi da gioco e la somministrazione e la vendita di alcolici, hanno fatto emergere una serie di violazioni sia amministrative che penali.

In particolare, l’organizzatore di uno spettacolo musicale è stato denunciato per non aver rispettato le prescrizioni imposte dalla Licenza del Questore, avendo consentito l’accesso ad un numero di persone di gran lunga superiore a quelle previste nella licenza.

Inoltre, nell’ambito dei controlli in materia di attività rumorose, due titolari di esercizi dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di interventi da parte degli agenti della Volanti durante le ore notturne, sono stati sanzionati, per un totale di circa 1000 euro ciascuno, in quanto consentivano l’organizzazione di eventi di attività rumorose senza la prescritta autorizzazione del Comune di Siracusa. In particolare, il gestore di un ristorante faceva svolgere attività di intrattenimento Karaoke ed il gestore di un Pub consentiva l’esibizione di un gruppo musicale senza nessuna autorizzazione.

Detti controlli saranno ripetuti nei giorni a seguire, ponendo particolare attenzione al controllo della somministrazione di alcool ai minori e al contrasto al disturbo della quiete pubblica.

PressGiochi