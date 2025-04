Singapore rinnova la licenza del casinò Marina Bay Sands per tre anni

La Gambling Regulatory Authority (GRA) di Singapore ha rinnovato per tre anni la licenza del casinò di Marina Bay Sands (MBS), a partire dal 26 aprile 2025. L’annuncio arriva dopo

La Gambling Regulatory Authority (GRA) di Singapore ha rinnovato per tre anni la licenza del casinò di Marina Bay Sands (MBS), a partire dal 26 aprile 2025. L’annuncio arriva dopo che l’ente regolatore ha confermato che l’operatore ha soddisfatto i requisiti previsti dalla Sezione 45 del Casino Control Act del 2006.

Il rinnovo rappresenta un segnale di fiducia nei confronti della gestione del casinò, in un contesto di forte concorrenza e regolamentazione stringente. La decisione della GRA segue di pochi mesi il rinnovo della licenza del casinò di Resorts World Sentosa (RWS), avvenuto a novembre, ma con una durata inferiore: due anni. In quel caso, era stata giudicata “insoddisfacente” la performance turistica del resort nel triennio 2021–2023, evidenziando diverse aree da migliorare.

Secondo quanto previsto dal Regolamento 5 del Casino Control (Casino Licence and Fees) Regulations del 2009, la GRA può assegnare licenze con durata inferiore ai tre anni in base alla qualità dell’operato. Un nuovo processo di valutazione è previsto nel 2026.

Marina Bay Sands ha registrato risultati impressionanti nel 2024, con oltre 38 milioni di visitatori. Dalla sua apertura nel 2010, ha superato i 500 milioni di visitatori complessivi. Inoltre, ha ospitato oltre 1,2 milioni di delegati per eventi legati al settore MICE (meeting, incentive, conference ed exhibition), confermandosi come un punto di riferimento per il turismo d’affari nella regione.

