Singapore, nel 2021 prevista una revisione della regolamentazione del gioco d’azzardo

Il prossimo anno, a Singapore, ci sarà una massiccia revisione della regolamentazione del gioco d’azzardo, a seguito della volontà di cambiare il modo in cui è gestito e controllato il mercato. Il Ministero degli Affari interni (MHA) ha in programma di espandere il mandato della Commissione di controllo dei casinò al fine di creare l’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo (GRA), che supervisionerà tutte le aree di gioco nello stato della città. Il MHA ha ammesso che questi cambiamenti non saranno effettuati fino al 2021 e revisioneranno la regolamentazione del gioco d’azzardo nel paese. Ciò manterrà Singapore all’avanguardia rispetto alle nuove tendenze tecnologiche e in risposta ai prodotti emergenti. Ha inoltre sottolineato che la posizione generale continuerebbe ad essere ” proibitiva”. La Commissione di controllo dei casinò attualmente regola i due resort integrati di Singapore. La regolamentazione delle macchine e dei servizi remoti proviene da un’unità di gioco d’azzardo all’interno dell’MHA. E le attività di corse e scommesse effettuate dai Singapore Pools sono regolate dal Singapore Totalizator Board. I giochi online, al di fuori delle attività svolte da Singapore Pools, sono severamente vietati. Il nuovo GRA consoliderà e ottimizzerà le risorse regolatorie del gioco d’azzardo all’interno di un’unica agenzia. I casinò di Singapore sono attualmente chiusi a causa delle misure di blocco in atto per combattere la pandemia di Coronavirus.

