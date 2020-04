Sinagapore, entro il 2021 previsto nuovo regolatore per il settore del gioco d’azzardo

Entro il 2021 sarà istituito un nuovo regolatore del gioco d’azzardo per sorvegliare l’intero settore a Singapore. La decisione mira a consolidare e ottimizzare le risorse in un’unica agenzia, ha dichiarato il Ministero degli Interni (MHA) in un comunicato stampa. L’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo (GRA) sarà un comitato statutario e sarà ricostituita dall’autorità di regolamentazione del casinò (CRA). Attualmente, diverse agenzie governative sovrintendono a vari aspetti del gioco d’azzardo, con i casinò che regolano la CRA e l’Unità di regolamentazione del gioco d’azzardo dell’MHA che regola i servizi di gioco a distanza e le macchine. Il Tote Board governa tutti i servizi di gioco d’azzardo terrestri gestiti da Singapore Pools. Il GRA collaborerà con il Ministero dello sviluppo sociale e familiare e il Consiglio nazionale sul problema del gioco d’azzardo, tra gli altri partner, per affrontare le questioni relative al gioco d’azzardo. La polizia continuerà a reprimere il gioco d’azzardo illegale. L’MHA ha dichiarato che rivedrà e modificherà anche la legislazione relativa al gioco d’azzardo entro il 2021 per garantire che la legislazione relativa al gioco d’azzardo sia al passo con il panorama in evoluzione. “Nel complesso, il nostro quadro normativo sul gioco d’azzardo ha prodotto buoni risultati. I crimini legati al gioco d’azzardo rimangono pochi e il problema del gioco d’azzardo è sotto controllo. Tuttavia, ci sono tendenze emergenti che possono avere un impatto significativo sul panorama del gioco d’azzardo “, ha affermato il Ministero nella sua dichiarazione.

