Simonetti (Gieffe): “Il giocatore, protagonista attivo dell’esperienza di gioco”

Con le macchine di realtà virtuale presentata da Gieffe srl in occasione di Enada, il giocatore è protagonista assoluto dell’esperienza di gioco.

A raccontarcelo è Andrea Simonetti, Project Manager dell’azienda campana, da anni specializzata nella produzione di apparecchi per la realtà virtuale. “In questa edizione abbiamo aumentato l’offerta di giochi grazie allo sviluppo di queste nuove apparecchiature che consentono un’esperienza di gioco di realtà virtuale attiva dove il giocatore è protagonista. VR Storm, ad esempio, è uno dei nuovissimi apparecchi che abbiamo sviluppato in questo periodo, con doppia postazione di gioco, doppio visore di realtà virtuale e controller su entrambe le postazioni, permette di eseguire sessioni di gioco multiplayer in cooperativa con una libreria di oltre 50 titoli, tra i migliori giochi di VR presenti nel palcoscenico dei videogame in VR. Questa macchina – continua Simonetti – Dispone di un sistema gestionale con display touch screen integrato nel cabinato e gettoniera elettronica per l’avvio delle sessioni di gioco. Il MONITOR 55’’ trasmette il gameplay in live, raccogliendo rapidamente popolarità ed accattivando l’attenzione dei presenti. Due visori VR HTC COSMOS garantiscono altissima risoluzione grafica e contenuti di gioco che assicurano un elevatissimo tasso di utilizzo ripetuto”.

Abbiamo iniziato sostanzialmente con prodotti come i cinema 9D, macchine esperienziali adatte a tutte le età, e abbiamo integrato a questi tipi di giochi, macchine attive nei quali il giocatore è protagonista a tutti gli effetti dell’esperienza di gioco.

Attraverso l’utilizzo di tutta una serie di periferiche che vengono messe a disposizione, il giocatore potrà interagire con tutte le fasi di gioco”.

Vedi l’intervista a Andrea Simonetti al minuto 17′

PressGiochi