Silvestri (M5S): “Non c’è nessuno spazio per scommesse, Gratta&Vinci e stupidaggini simili”

“Vi faccio i miei complimenti per il vostro cinismo, e anche un po’ per il vostro stomaco, perché sinceramente in questi giorni in cui la nostra sanità è in ginocchio e le imprese sono allo stremo delle forze e alcune sacche del paese iniziano ad avere problemi alimentari, proporre un Cristiano Ronaldo o Francesco Totti in Tv a spiegare di dare istruzioni per l’uso su come rovinarsi ulteriormente sia completamente fuori dalla realtà”.

Lo afferma Francesco Silvestri, esponente del M5S in merito alla richiesta della Figc di ripristinare sponsor sul betting per far fronte alle esigenze economiche del mondo del calcio.

“Ve lo voglio dire molto chiaramente. In questo periodo – afferma – non c’è nessuno spazio per le scommesse, non c’è nessuno spazio per i gratta e vinci, non c’è nessuno spazio per l’azzardo e stupidaggini simili.

A mantenere il tenore di vita del calcio non devono essere le famiglie più deboli, non devono essere i ragazzi più fragili o quegli imprenditori che adesso non stanno lavorando e nella disperazione provano il colpo di fortuna invece ricevono il colpo di grazia.

Vi prego di finirla di fare proposte di questo genere che sono anche molto offensive.

Il M5S in questo Paese il gioco d’azzardo lo ha sempre contrastato e la pubblicità sul gioco l’ha tolta e non è in nessun modo intenzionato a rimetterla. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di non dover più tornare su questo argomento”.

PressGiochi