Sigma. Romenghi (Betbus): “Dal terreste all’online, pronti ad offrire giochi di slot agli operatori di tutto il mondo”

Dal nostro inviato a Malta – “Betbus nasce da un progetto condiviso da 3 società italiane tutte del mercato terrestre italiano degli apparecchi AWP: Center Game, Bakoo, Ricreativo B.

Tutti consapevoli dell’importanza e dell’evoluzione del mercato online abbiamo deciso circa due anni fa di intraprendere questo progetto per riuscire insieme ad arrivare all’online con un prodotto che nasce nel mercato terrestre italiano ma adattabile ai requisiti per il mercato online”.

Durante la terza giornata di Sigma, a Malta, abbiamo incontrato Fabio Romenghi, direttore operativo della nuova azienda italiana Betbus.

“In pieno lockdown, – spiega Romenghi – con il mercato terrestre completamente paralizzato abbiamo dirottato tutte le risorse possibili allo sviluppo della piattaforma online e al porting dei giochi per essere pronti il prima possibile per approcciare il mercato online.

I giochi proposti sono esclusivamente giochi di slot machine. Betbus è il nostro canale che ci permette di portare i prodotti terrestri verso l’online: il bus è inteso in questo senso.

Partecipare alle precedenti fiere dell’online a Malta ci ha fatto capire che dovevamo darci da fare su questo fronte e oggi siamo orgogliosi di debuttare proprio qui”.

Come sono state queste tre giornate di Sigma?

“Per me sono state assolutamente tre giornate entusiasmanti. Questa fiera ha un dinamismo sconosciuto per il mercato terrestre. Tutti hanno entusiasmo alla ricerca di prodotti e soluzioni nuove, c’è richiesta di nuovi giochi e nuove slot quindi c’è spazio per fare un buon lavoro. Entro il 2022 siamo convinti di offrire i nostri prodotti alle aziende estere e mi auguro di poter contare su buoni numeri entro fine anno.

La regolamentazione stringente come quella italiana la ritengo fortemente professionalizzante per l’operatore. D’altro canto credo che la regolamentazione non sempre chiara mette in difficoltà sia gli operatori esteri che vogliono venire in Italia ma anche gli stessi italiani nella programmazione del proprio business. Betbus offre una professionalità ultra ventennale nel mercato italiano, tanto entusiasmo e oltre 60 prodotti pronti per essere offerti a tutti gli operatori del mondo”.

