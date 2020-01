SiGMA Roadshow a Taipei pone le basi per i mercati asiatici

Il gruppo SiGMA ha annunciato il suo primo evento Roadshow per il 2020, che si terrà a Taipei, Taiwan, mentre la società con sede a Malta apre le porte al mercato asiatico per i marchi globali provenienti da tutti i settori iGaming, blockchain e tecnologie emergenti. Confermato per il 14 e il 15 aprile, l’evento di due giorni è rivolto a marchi occidentali lungimiranti desiderosi di espandersi nel mercato asiatico e fare presentazioni con operatori locali e affiliati incentrati sulla guida del traffico asiatico.

Questo evento di negoziazione è un’opportunità esclusiva per operatori e fornitori di stabilire connessioni per i loro interessi commerciali nel settore dell’iGaming asiatico, che ha visto una rapida crescita.

Eman Pulis, fondatore e CEO, SiGMA Group, è entusiasta del prossimo evento, dichiara: “Non abbiamo mai visto più interesse nei mercati asiatici che sull’iGaming adesso. Mentre SiGMA risponde alle richieste di una maggiore sinergia tra i marchi occidentali di iGaming e i nuovi mercati asiatici, stiamo assistendo a ciò che equivale a una corsa all’oro nella regione.

Molti operatori europei hanno già dato l’approvazione all’evento SiGMA Manila. Insieme all’opportunità di stabilire collegamenti anticipati con operatori locali e affiliati asiatici all’evento di Taipei di aprile, è chiaro che il 2020 si preannuncia come un anno intenso in tutto il settore.

Gli operatori e i fornitori interessati a confermare le opportunità di sponsorizzazione per il SiGMA Roadshow di Taipei possono trovare ulteriori informazioni su: http://bit.ly/2Gx7pTg

