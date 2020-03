SiGMA Manila annuncia due giorni di hackaton per l’evento di giugno

SiGMA Manila e Manila AIBC Summit hanno annunciato che iGaming, l’emergente super show tecnologico, includerà un hackathon non-stop di due giorni in collaborazione con Blockdevs.Asia.

L’hackathon sarà organizzato congiuntamente da SiGMA Manila, AIBC Manila e dal team Blockdevs.Asia. Gli organizzatori dell’evento si aspettano che 200 sviluppatori di 40 team prendano parte all’hackathon, che si svolgerà nella stessa sede del Summit, presso il SMX Convention Center di Manila, nelle Filippine. Le tracce di hackathon saranno un mix di tecnologia emergente e problemi di iGaming da risolvere.

Con un premio in denaro di $ 4.000 e 3 voli per i vincitori che si recheranno a Malta per il vertice AIBC nel novembre 2020, i 40 team si concentreranno sulla tecnologia e sui giochi emergenti e saranno seguiti e giudicati nei loro sforzi dai colleghi del settore, tra cui IvanOnTech e Amadeo. I vincitori beneficeranno inoltre di un’intervista e di un servizio fotografico da inserire nell’edizione di novembre della rivista BLOCK.. L’inaugurazione del vertice AIBC di SiGMA Manila si svolgerà dall’8 al 9 giugno 2020, riunendo marchi chiave provenienti dall’occidente e leader nei mercati asiatici, per esplorare nuove opportunità e stabilire relazioni. È un evento per collegare i settori globali di iGaming con AI, blockchain, IoT, Quantum Tech e altre tecnologie emergenti, invitando i partecipanti a unirsi alla conversazione e modellare il futuro.

PressGiochi