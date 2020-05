SiGMA lancia il terzo evento del suo portafoglio: SiGMA LatAm

SiGMA Group è lieto di annunciare il lancio di SIGMA LatAm, l’evento si terrà il 22 e il 23 settembre 2020, con un vertice virtuale incentrato su due temi: SiGMA LatAm Focus e SiGMA Deep Tech. SiGMA LatAm Focus durerà 3 ore al giorno, dalle 14:00 alle 17:00 CET (9:00 – 12: 00 GMT-3, ora del Brasile), mentre SiGMA Deep Tech si svolgerà dalle 18:00 alle 20:00 CET (13: 00 – 15:00 GMT-3 Ora del Brasile). La conferenza di 2 giorni collegherà 70 migliori oratori di diversi settori dell’industria dei giochi e della tecnologia LatAm, con un dibattito all’avanguardia e gratuito che dovrebbe attirare delegati e attori del settore provenienti da tutto il mondo.

Il fondatore del gruppo SiGMA Eman Pulis, ha dichiarato: “È tempo che il portafoglio SiGMA si espanda al di fuori della zona di comfort, coprendo tutti i fusi orari con un nuovo ufficio nelle Americhe. È stata una decisione difficile tra Buenos Aires e San Paolo, ma alla fine abbiamo scelto quest’ultimo per due motivi: esiste già una grande presenza di uffici media ed eventi a Buenos Aires e non vogliamo competere con i nostri amici. Inoltre, il puro potenziale di mercato in Brasile ci hanno dato più motivazione”.

Inizialmente, il piano era di lanciare questo summit nel 2022, tuttavia il COVID-19 ci ha motivato a riunire il pubblico in questo momento critico e ad accelerare le cose. Il deputato federale brasiliano Pompeo de Mattos ritiene che i casinò saranno un vaccino per il Coronavirus, affermando che tassare i soldi dei giochi potrebbe far ripartire l’economia del paese.

De Mattos, ha dichiarato: “Genererebbe tasse, entrate per il Governo e ci aiuterebbe a far riprendere l’economia ed inoltre creerebbero posti di lavoro. È un’alternativa perfettamente possibile, praticabile e necessaria per ricostruire l’economia dopo la crisi del Coronavirus”.

Dopo l’ingresso di Twin.com nel mercato brasiliano, Rafael Costa, Country Manager per il Brasile, ha dichiarato: “L’argomento relativo alla regolamentazione di iGaming sta progressivamente occupando più spazio nelle agende politiche. Bolsonaro e il suo Ministro delle finanze Paulo Guedes hanno già espresso segnali positivi in ​​merito alle normative. La più grande sfida per il loro team sarà la costruzione di un modello competitivo, al fine di evitare errori che si sono verificati su altri mercati recentemente regolamentati”.

