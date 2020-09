SiGMA Group rivela l’agenda per il prossimo Americas Digital

SiGMA Group ha rivelato l’agenda per il summit inaugurale di Americas Digital. Dal 22 al 24 settembre, il vertice porta volti noti del settore dei giochi e della tecnologia latinoamericana a una serie di dibattiti approfonditi, con contenuti offerti in spagnolo, portoghese e inglese.

Dopo il successo di SiGMA-AIBC Asia Focus questo giugno, circa 40 keynote e panel si concentreranno su due temi principali: SiGMA Americas per l’industria dei giochi e AIBC Americas per l’industria tecnologica emergente.

“SiGMA Americas offre una piattaforma unica, portando nuovi contenuti e nuove idee in un settore in continua evoluzione. Se stai esplorando le Americhe come nuova frontiera o ti stai chiedendo quali soluzioni tecnologiche abbracciare, questo dovrebbe essere il tuo punto di riferimento” ha affermato Eman Pulis, fondatore di SiGMA Group.

SiGMA Americas mira ad avvicinare le Americhe ai nostri delegati dall’Europa e dall’Asia. Una formazione di relatori di alto profilo, tra cui regolatori, responsabili politici e CTO, Juan Perez Hidalgo,Presidente dell’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo della Colombia, Coljuegos, Maghno Jose, Presidente del Brazilian Legal Game Institute e Manuel Sanchez Ortega, il segretario esecutivo per il panamense Game Control Board contribuirà a diversi panel dedicati a temi come regolamentazione e conformità, M&A, cambiamenti demografici dei giocatori e localizzazione.

Con AI, blockchain, robotica e big data che guidano l’era digitale del futuro, i delegati che si sintonizzano per AIBC Americas avranno accesso ad un’ampia gamma di nuovi contenuti incentrati sulla tecnologia emergente. AIBC Americas gode di contenuti premium e di una piattaforma di rete che offre l’opportunità di imparare da alcune delle menti più brillanti del settore, concludere accordi con i marchi più grandi e coinvolgere fornitori leader.

Gli argomenti principali includono punti di interesse approfonditi, con argomenti come “Focus Brasile: la legalizzazione del gioco d’azzardo potrebbe salvare il Brasile dalla sua crisi finanziaria?”. I gruppi di esperti esamineranno anche il potenziale di investimento nelle Americhe, nonché gli ostacoli che il settore deve ancora affrontare, con argomenti come “Il settore dei pagamenti: affrontare una sfida primaria in America Latina fornendo ampi spazi di dibattito”.

PressGiochi