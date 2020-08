SiGMA Europe rinviato a febbraio 2021

SiGMA Group ha annunciato il rinvio del suo vertice europeo, che si sarebbe tenuto a Malta dal 17 al 19 novembre 2020. La fiera si terrà all’inizio del prossimo anno a febbraio, dal 16 al 18, diventando così il primo evento come titolo principale nel calendario dei giochi 2021. La decisione, che è stata presa in seguito agli sviluppi recenti e imprevisti della crisi sanitaria globale, COVID-19, è in linea con i consigli delle autorità sanitarie di Malta e mira a garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti al SiGMA. Il fondatore del SiGMA Group, Eman Pulis, ha dichiarato: “SiGMA 2020 avrebbe dovuto svolgersi a novembre, eravamo estremamente entusiasti per questa edizione. Tuttavia abbiamo deciso di posticipare lo spettacolo di altri 3 mesi. Ho grande gratitudine per tutti gli espositori che hanno accettato di spostare con noi la loro partecipazione a SiGMA. Attendo con ansia le nuove date e non vedo l’ora di accogliervi tutti a braccia aperte”. La priorità di SiGMA Group è la salute e il benessere dei suoi ospiti, relatori, espositori e dipendenti. Pertanto, hanno preso la decisione di spostare l’evento al 2021, in linea con i prossimi eventi inaugurali che verranno lanciati in Asia e nelle Americhe.

L’attesissima tranche di eventi digitali di SiGMA nei mercati emergenti dell’America Latina proseguirà ancora questo settembre, dal 22 al 24, oltre ai vertici nel mese di ottobre che esplorano le crescenti industrie Med Tech e Med Cann. SiGMA Europe (febbraio), che ora si svolgerà insieme a SiGMA Asia (maggio 2021), SiGMA Americas (settembre 2021) e SiGMA Europe a novembre 2021, aprirà le sue porte all’industria a Ta ‘Qali, con la sede originale, la MFCC. Grazie all’ente di regolamentazione, l’MGA, Malta è la sede principale in Europa per iGaming, mantenendo la sua reputazione come hub di iGaming e offrendo vantaggi indiscussi alle società di gioco che cercano di stabilire una base in questa giurisdizione. SiGMA Europe abbraccerà anche marchi e individui chiave dei settori convergenti di AI, blockchain, IoT, Quantum Tech e altre tecnologie emergenti per discutere e plasmare il futuro. Su diversi spettacoli è diventato evidente che le opportunità, in particolare negli investimenti e nello sviluppo, stavano emergendo come risultato della fusione tra i settori del gioco e la tecnologia. Pertanto, SiGMA ha deciso di fondere questi due marchi principali sotto lo stesso tetto, portando AIBC nella famiglia SiGMA con il lancio di un super spettacolo.

PressGiochi