SiGMA Europe 2023: il popolo dell’iGaming è a Malta

Malta – Si prepara alla sua seconda giornata, SiGMA Europe 2023, la manifestazione che si tiene a Malta e che rapidamente si sta affermando come una delle più grandi fiere europee dedicate all’industria del gioco online. L’evento già nella sua prima giornata di ieri ha attirato migliaia di partecipanti da tutto il mondo, ci sono influencer, innovatori e giganti del settore pronti a sfruttare questa occasione per crescere e fare business.

Il luogo in cui quest’anno si svolge la manifestazione è il Mediterranean Maritime Hub MMH, non è solo più grande, e non è solo una conferenza. E’ una sorta di festival con musica e spettacoli nello spazio aperto, in una festa continua che prosegue all’interno dove gli stand ospitano fornitori di Slot, di sportbook, fornitori di tavoli da gioco, sistemi di pagamento, fornitori di piattaforme, gruppi di affiliazione, operatori del bingo, di live casino, delle lotterie e degli esports. Molti i media internazionali presenti, che hanno sostenuto l’evento come noi di PressGiochi.

Il MMH è un cantiere navale che è stato meticolosamente rinnovato per fornire una importante piattaforma allo show che doveva svolgersi per offrire 32mila mq di spazio espositivo, con tre sale e 100mq di spazio esterno, raggiungibile direttamente anche dal mare… un luogo che mira a privilegiare l’esperienza della partecipazione.

Gli espositori e gli sponsor nel complesso sono oltre 700. Gli organizzatori, al termine della prima giornata, parlano di attese previste per 25mila visitatori complessivi.

L’evento è iniziato con un discorso di benvenuto di James Scicluna, socio dirigente di WH Partners, ed è proseguito con un panel su Malta e l’Unione europea, incentrato sulle sfide che gli operatori maltesi devono affrontare in Europa.

Sigma nel 2023 ha goduto di una crescita su tutti i fronti. “Ci stiamo espandendo rapidamente alimentati da una visione rinnovata per l’azienda, a 10 anni da quel primo spettacolo e la nostra visione per il prossimo decennio è cristallina. Andando avanti speriamo di creare un ambiente sicuro e responsabile per l’industria del gioco d’azzardo, con un’unica piattaforma per l’istruzione, la regolamentazione, l’innovazione e l’intrattenimento” ha affermato il fondatore Eman Pulis.

“Quest’estate abbiamo lanciato con successo gli eventi inaugurali per Sigma Africa, Sigma Asia e Sigma Americas, rispettivamente in Kenia, Manila e Sao Paulo”.

Già nel primo giorno, ma anche nei due giorni successivi, SiGMA Europe presenterà sessioni su una vasta gamma di argomenti. Fornirà inoltre un’opportunità unica per conoscere le ultime tendenze, fare rete con leader del settore e fare affari.

Durante il summit di tre giorni, i partecipanti potranno visitare gli stand dei più rinomati attori del settore, tra cui 1xBet, Amusnet, Altenar, BetConstruct, BGaming, CreedRoomz, Pragmatic Play, CT Interactive, Digitain, EGT Digital, ELA Games, Everymatrix, Endorphina, FinteqHub, Galaxsys, MegaPari, ReferOn, Soft2Bet, Uplatform, WA.Technology.

E poi Microgame, Cristaltec, Octavian, MondoGaming, NE Games, BetBus per citarne anche alcuni tra gli italiani.

Tra le numerose conferenze e panel che si terranno a SiGMA Europe 2023, i temi centrali di quest’anno ruotano attorno alle restrizioni pubblicitarie che continuano a influenzare i mercati regolamentati dei giochi in tutto il mondo, al Libro bianco britannico sulla riforma del gioco d’azzardo e ai prossimi passi dopo la raffica di consultazioni pubblicate negli ultimi mesi, l’uso dell’IA, la regolamentazione delle criptovalute e il gioco responsabile.

L’evento proseguirà fino a domani con presentazioni sull’ascesa degli eSport, sul futuro dei casinò online e su come costruire un programma di marketing di affiliazione di successo per un’azienda di gioco.

Il gruppo Sigma durante Malta Week si afferma come spettacolo indispensabile nel circuito degli eventi iGaming con l’isola di Malta che è diventata una roccaforte per l’industria del gaming in Europa centrale. C’è anche interesse per Malta da parte di nuovi mercati al di fuori dell’Europa. Questa settimana a Malta, si mira appunto ad attingere ad una maggior presenza di clienti asiatici e americani portando – a detta degli organizzatori – un forte flusso di affari in Europa e facilitando incredibili nuove opportunità per l’imprenditorialità di prosperare a livello internazionale.

Pulis ha anche affermato che spostare la conferenza nel Regno Unito o in Germania sarebbe sicuramente stato più facile ed economico ma Malta ‘ci ha reso quello che siamo. Malta rimane il centro dell’iGaming in Europa che alla gente piaccia o no, per questo abbiamo tanto lavorato per ottenere dal Governo dell’isola l’autorizzazione a spostarci al MMH. Nonostante le difficoltà, Malta rimane la scelta numero uno per molti imprenditori per insediare la propria attività” ha concluso Pulis.

