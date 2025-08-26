Newsletter

27 Agosto 2025

SiGMA Euro-Med 2025 torna a Malta: innovazione e networking nel cuore del Mediterraneo

26 Agosto 2025

Dal 1° al 3 settembre 2025 Malta ospiterà SiGMA Euro-Med 2025, l’evento di riferimento per l’industria dell’iGaming e della tecnologia applicata al settore, realizzato con il supporto di 1xBet. Migliaia di leader, innovatori e decisori internazionali si daranno appuntamento sull’isola, consolidata capitale europea del gaming, per tre giorni di conferenze, business e occasioni di networking.

Un’agenda ricca di eventi

La manifestazione si distingue per un programma che combina contenuti di alto livello e momenti esclusivi:

  • Startup Pitch, la vetrina delle nuove realtà pronte a rivoluzionare il mercato globale del gioco.

  • C-Level Golf Tournament al Royal Malta Golf Club, per creare relazioni in un contesto esclusivo.

  • SiGMA Awards, premi dedicati all’innovazione e all’eccellenza dei principali player del settore.

  • B2G Reception a Fort St. Angelo, punto d’incontro tra policy maker e industria.

  • Celebration al Toy Room Beach Club, con musica e intrattenimento per celebrare la community internazionale.

Il networking sarà il vero filo conduttore: dagli incontri informali ai drink quotidiani, fino all’utilizzo dell’app SiGMA Match, che permette di personalizzare l’agenda e ottimizzare i contatti.

Temi e protagonisti sul palco

Le conferenze SiGMA e AIBC metteranno al centro i grandi trend del momento: intelligenza artificiale, Web3, compliance, data privacy, cybersecurity, esports, pagamenti digitali e gamification.
Tra i relatori spiccano figure istituzionali di primo piano come il primo ministro di Malta Robert Abela, il ministro dell’Economia Silvio Schembri e il CEO della Malta Gaming Authority Charles Mizzi, affiancati da innovatori globali e pionieri del fintech.

Esperienze esclusive e appuntamenti collaterali

Oltre alle conferenze, il calendario propone momenti imperdibili come il SiGMA Poker Tour (2–7 settembre al Portomaso Casino), con un Main Event garantito da 150.000 euro, tornei collaterali e incontri con ambasciatori del settore. Non mancheranno serate di gala, eventi culturali e ricevimenti di lusso ospitati in location iconiche dell’isola.

Malta, capitale europea dell’iGaming

Con la sua cornice mediterranea, il clima estivo e una consolidata vocazione come hub normativo e tecnologico, Malta si conferma scenario ideale per lo sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni.

SiGMA Euro-Med 2025 si presenta dunque come l’occasione per unire innovazione, business e cultura, nel segno di una community globale che guarda al futuro del gaming.

