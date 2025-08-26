SiGMA Euro-Med 2025 torna a Malta: innovazione e networking nel cuore del Mediterraneo

27 Agosto 2025 - 07:25
Dal 1° al 3 settembre 2025 Malta ospiterà SiGMA Euro-Med 2025, l’evento di riferimento per l’industria dell’iGaming e della tecnologia applicata al settore, realizzato con il supporto di 1xBet. Migliaia di leader, innovatori e decisori internazionali si daranno appuntamento sull’isola, consolidata capitale europea del gaming, per tre giorni di conferenze, business e occasioni di networking.
La manifestazione si distingue per un programma che combina contenuti di alto livello e momenti esclusivi:
Startup Pitch, la vetrina delle nuove realtà pronte a rivoluzionare il mercato globale del gioco.
C-Level Golf Tournament al Royal Malta Golf Club, per creare relazioni in un contesto esclusivo.
SiGMA Awards, premi dedicati all’innovazione e all’eccellenza dei principali player del settore.
B2G Reception a Fort St. Angelo, punto d’incontro tra policy maker e industria.
Celebration al Toy Room Beach Club, con musica e intrattenimento per celebrare la community internazionale.
Il networking sarà il vero filo conduttore: dagli incontri informali ai drink quotidiani, fino all’utilizzo dell’app SiGMA Match, che permette di personalizzare l’agenda e ottimizzare i contatti.
Le conferenze SiGMA e AIBC metteranno al centro i grandi trend del momento: intelligenza artificiale, Web3, compliance, data privacy, cybersecurity, esports, pagamenti digitali e gamification.
Tra i relatori spiccano figure istituzionali di primo piano come il primo ministro di Malta Robert Abela, il ministro dell’Economia Silvio Schembri e il CEO della Malta Gaming Authority Charles Mizzi, affiancati da innovatori globali e pionieri del fintech.
Oltre alle conferenze, il calendario propone momenti imperdibili come il SiGMA Poker Tour (2–7 settembre al Portomaso Casino), con un Main Event garantito da 150.000 euro, tornei collaterali e incontri con ambasciatori del settore. Non mancheranno serate di gala, eventi culturali e ricevimenti di lusso ospitati in location iconiche dell’isola.
Con la sua cornice mediterranea, il clima estivo e una consolidata vocazione come hub normativo e tecnologico, Malta si conferma scenario ideale per lo sviluppo di nuovi progetti e collaborazioni.
SiGMA Euro-Med 2025 si presenta dunque come l’occasione per unire innovazione, business e cultura, nel segno di una community globale che guarda al futuro del gaming.
